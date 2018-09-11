Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль из-за нового антикоррупционного расследования
Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному по поводу расследования о госконтрактах на поставку продуктов для ведомства
Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному по поводу расследования о госконтрактах на поставку продуктов для ведомства. Сам политик на это обращение пока не ответил, так как находится под административным арестом из-за организации протестного митинга.
Генерал Виктор Золотов заявил, что Алексей Навальный «допустил оскорбительные, клеветнические размышления», а «в офицерской среде не принято просто так прощать». В этой связи глава Росгвардии решил вызвать оппозиционера на дуэль. «Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», - заявил высокопоставленный силовик.
Золотов также назвал Навального «клоном» и «изделием из американской пробирки», который пытается дестабилизировать ситуацию в стране.
Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что в последние годы все контракты на поставку продуктов для Росгвардии выигрывает одно единственное предприятие, которое может быть связано с близкими к премьеру-министру людьми. Кроме того, продукты питания закупаются по завышенным ценам. В Росгвардии данное расследование назвали провокацией.