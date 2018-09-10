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10 сентября 17:15

Второй тур губернаторских выборов в четырех регионах состоится 23 сентября

Центризбирком рекомендовал властям четырех регионов провести второй тур губернаторских выборов 23 сентября. Второй тур состоится в Хакасии, Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области

Центризбирком рекомендовал властям четырех регионов провести второй тур губернаторских выборов 23 сентября. Напомним, на выборах в Хакасии, Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области ни один кандидат не смог набрать 50% голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур должен состояться через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после первого тура. Памфилова же рекомендовала региональным избиркомам провести второй тур в один день - 23 сентября.

В Приморском крае во второму туре выборов встретятся врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

В Хабаровском крае  во втором туре примут участие кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия»).

Во Владимирской области во второй тур вышли действующий глава региона и единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, а в Хакасии - кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Единой России» Виктор Зимин.

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