Второй тур губернаторских выборов в четырех регионах состоится 23 сентября
Центризбирком рекомендовал властям четырех регионов провести второй тур губернаторских выборов 23 сентября. Второй тур состоится в Хакасии, Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области
Центризбирком рекомендовал властям четырех регионов провести второй тур губернаторских выборов 23 сентября. Напомним, на выборах в Хакасии, Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области ни один кандидат не смог набрать 50% голосов.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур должен состояться через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после первого тура. Памфилова же рекомендовала региональным избиркомам провести второй тур в один день - 23 сентября.
В Приморском крае во второму туре выборов встретятся врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.
В Хабаровском крае во втором туре примут участие кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия»).
Во Владимирской области во второй тур вышли действующий глава региона и единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, а в Хакасии - кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Единой России» Виктор Зимин.