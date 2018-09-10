«Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах
«Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах. Партия власти не смогла получить большинство мест в заксобраниях Хакасии, Иркутской области и Ульяновской области
«Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах. Партия власти не смогла получить большинство мест в заксобраниях Хакасии, Иркутской области и Ульяновской области.
По итогам прошедших 9 сентября выборов в Верховном совете Хакасии большинство мандатов достанется КПРФ (партия набрала 31% голосов). «Единая Россия» заняла второе место с результатом 25,46% голосов, а ЛДПР - 20697%. В парламент региона также прошли «Коммунисты России» (8,01%) и «Справедливая Россия» (7,09%).
В Иркутской области КПРФ заручилась поддержкой 34% избирателей. «Единая Россия» получила 27,7%, ЛДПР - 15,99%, а «Справедливая Россия» - 7,13%.
В Ульяновской области больше всего голосов избирателей набрали также кандидаты от КПРФ (37,02%). «Единая Россия» получила 32,11% голосов, ЛДПР - 14,31%, а «Коммунисты России» - 5,87%.
Кроме того, в четырех регионах кандидаты в губернаторы от «Единой России» не смогли одержать победу в первом туре. В Приморском крае врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») поборется за пост губернатора во втором туре с коммунистом Андреем Ищенко.
В Хабаровском крае во втором туре встретятся кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) и глава региона Вячеслав Шпорт от «Единой России» (35,62%).
Во Владимирской области глава региона Светлана Орлова («Единая Россия») в первом туре набрала только 36,46% голосов. Во втором туре она встретится с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,28%).
В Хакасии кандидат в губернаторы от КПРФ Валентин Коновалов получил 43,48% голосов, а у действующий глава региона и единоросс Виктор Зимин - всего-лишь 36,09%.
Даты проведения второго тура станут известны в ближайшее время.