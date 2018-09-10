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10 сентября 08:06

​Мэр Москвы Сергей Собянин набрал почти 70% голосов при явке избирателей в 30%

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам прошедших в воскресенье выборов набирает 69,64% голосов избирателей. Такие данные озвучили в Мосгоризбиркоме после подсчета 30% бюллетеней

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам прошедших в воскресенье выборов набирает 69,64% голосов избирателей. Такие данные озвучили в Мосгоризбиркоме после подсчета 30% бюллетеней.

По уточненным данным, явка на мэрских выборах составила около 30%. Вечером в воскресенье сообщалось о явке на уровне 24%. Напомним, что власти рассчитывали повысить явку до 60%, но им это сделать не удалось.

Среди соперников Сергея Собянина на выборах лучший результат показал кандидат от КПРФ Вадим Кумин - за него проголосовали 11,63% москвичей. Кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов заручился поддержкой 7,12% избирателей, Михаил Дегтярев набрал 6,79% голосов, а кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин - 1,86%.

В Московской области на губернаторских выборах выборах победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев. По данным Мособлизбиркома, за него проголосовали 62% избирателей.

Кандидат в подмосковные губернаторы от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,22%, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова - 7,55%, кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин - 4,84% голосов, а кандидат от Партии роста Борис Надеждин - 4,39%.

Явка избирателей на губернаторских выборах в Подмосковье составила 37,81%.

В Хабаровском и Приморском крае не смогли выбрать губернатора в первом туре. Так, врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») набрал всего-лишь 35,62% голосов. По числу голосов его обогнал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с результатом 35,81% голосов. Теперь им предстоит сразиться за губернаторское кресло во втором туре.

В Приморском крае главу региона придется выбирать также во втором туре. В нем примут участие действующий губернатор Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко от КПРФ. Тарасенко набрал в первом туре 46,57% голосов, а Ищенко - 24,64% голосов.

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