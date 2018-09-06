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Политика
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Политика
06 сентября 13:49

​Штаб Алексея Навального потребовал от Сергея Собянина уйти в отставку

​Соратники оппозиционера Алексея Навального обратились к мэру Москву Сергею Собянину с просьбой добровольно покинуть занимаемую должность и не участвовать в выборах главы столицы 9 сентября

Фото: КоммерсантЪ

Соратники оппозиционера Алексея Навального обратились к мэру Москву Сергею Собянину с просьбой добровольно покинуть занимаемую должность и не участвовать в выборах главы столицы 9 сентября. С таким заявлением оппозиционеры выступили по итогам своего нового расследования.

Московский штаб Алексея Навального выяснил, что Сергей Собянин использует «фабрику троллей», которые пишут негативные комментарии в соцсетях и ставят дизлайки под антикоррупционными расследованиями Фонда борьбы с коррупцией.

Поводом для расследования стало большое число дизлайков под расследованием ФБК о коррупционных схемах чиновников южного округа Москвы. Оппозиционеры отметили, что под видео расследования на портале YouTube за одну минуту появилось сразу три тысячи дизлайков, а следом стали появляться  однотипные негативные комментарии в адрес борцов с коррупцией.

В штабе Навального уверены, что такие комментарии и столь большой число дизлайков за минуту не могли поставить обычные интернет-пользователи. «Посмотрев профили пользователей, мы тут же поняли, что это боты», - сообщили в московском штабе Навального.

Аккаунты ботов объединяет то, что они ставили лайки мультфильму «Ква-Кварики», который производили представители столичного аквапарка «Ква-Ква Парк». Группу аквапарка в соцсети «ВКонтакте» ведет некая Александра Черемисинова, которая находится в отношениях с Михаилом Сидоркиным - активистом движения «Наши» и сотрудником компании TrendMedia. На сайте этой компании актуальна вакансия «Интернет-тролля», а в сообществе TrendMedia в соцсети «ВКонтакте» среди подписчиков есть сотрудники молодежного парламента мэрии Москвы, молодежной палаты района Митино в Москве, управления по делам молодежи в Симферополе.

Одним из соучредителей TrendMedia является Артем Шургальский, который в Facebook дружит с руководителями «ИМА-консалтинг» Андреем и Дмитрием Гнатюками, а также бывшим чиновником ЮАО Москвы Вартаном Саркисовым. Компания  «ИМА-консалтинг» вела избирательную кампанию Сергея Собянина в 2013 году, сообщают оппозиционеры со ссылкой на «Медузу».

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