Глава Центризбиркома предложила изменить положение о муниципальном фильтре
Элла Памфилова предложила поменять норму о муниципальном фильтре, которая негативно действует на политическую конкуренцию во время выборов
Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила поменять норму о муниципальном фильтре, которая негативно действует на политическую конкуренцию во время выборов.
По мнению Эллы Памфиловой, в сложившейся в России ситуации можно смело говорить о злоупотреблении административным ресурсом и муниципальным фильтром. В итоге, с помощью муниципального фильтра на выборах разного уровня отсекаются конкурентоспособные кандидаты.
При этом, по словам Памфиловой, Центризбирком не может повлиять на ситуацию, поскольку это «выходит за рамки нашей компетенции».
Глава ЦИК пообещала обсудить этот вопрос на рабочей группе при администрации президента РФ, которая занимается изменением законов о выборах.
Отметим, что «конкурентоспособные кандидаты» из-за муниципального фильтра не были допущены на выборы мэра Москвы (Илья Яшин, Сергей Митрошин и Дмитрий Гудков) и на выборы губернатора Московской области (Николай Дижур и Алексей Дуленков). При этом оппозиция давно предлагает властям отменить муниципальный фильтр.