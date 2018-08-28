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28 августа 12:13

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ потребовал снять с выборов Сергея Собянина

В Московский городской суд поступило заявление о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы. Соответствующий иск подал кандидат от КПРФ Вадим Кумин

Фото: gazeta-smedvedkovo.ru

В Московский городской суд поступило заявление о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы. Соответствующий иск подал кандидат от КПРФ Вадим Кумин.

Вадим Кумин обвинил своего соперника Сергея Собянина в злоупотреблении служебным положением. Коммунист пояснил, что телеканалы отводят действующему мэру российской столицы в десять раз больше эфирного времени, чем другим кандидатам. Например, сам г-н Кумин занимает последнее место по количеству упоминаний в телеэфире, сообщает Daily Storm.

Государственные телеканалы показывают агитационные сюжеты о деятельности Сергея Собянина под видом освещения насущных проблем столицы. «Это старая хитрость партии власти», - отметил секретарь ЦК КПРФ и глава информационно-аналитического отдела партии Сергей Обухов.

Кроме того, телеканал «Россия 1» накануне выборов анонсировал показ документального фильма «Мегаполис», главным героем которого станет Сергей Собянин.

В мэрии Москвы иск о снятии Сергея Собянина с выборов пока не прокомментировали.

Напомним, помимо Сергея Собянина и Вадима Кумина на должность мэра Москвы претендуют кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев и Михаил Балакин из «Союза горожан».

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