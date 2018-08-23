Смрад отечества
Ни единого голоса «Единой России», ни одного голоса губернатору-отравителю!
«Дым отечества» Константина Симонова, стал для жителей Подмосковья за последние пять лет, смрадом отечества. Московская область угорает в чаду подмосковных помоек, гордо именуемых в официальных бумагах, полигонами ТБО, или по новому, ТКО, что впрочем, не меняет сути.
Бесстыжие заявления кандидата в губернаторы Московской области Андрея Воробьева о том, что свалки станут пережитками прошлого, ничего общего с понятием правда или истина, не имеют. И возможны, только в одном случае – при другом губернаторе, или при всенародно избранном НЕворобьеве.
Нас постоянно обманывают и делают это не стесняясь, расходуя на пиар из бюджета Московской области миллиарды народных денег. Нам ежедневно вешают лапшу на уши во всем. Их основная задача, убрать вонючий запах, и продолжать заваливать область мусором. Такой нехитрый бизнес на крови собственного населения. Устранить не причину, а следствие.
И для этого повсеместно стали накрывать свалки «нервущейся пленкой», которая тут-же рванула в Волоколамске, и ставить «свечки Когана», по сжиганию свалочного газа. А к 21-му году планируют запустить 4 «крематория Чемезова» по сжиганию мусора, мощность которых позволит отравить всю область. Эти заводы так и запроектировали, на севере, юге, востоке и западе, чтобы покрыть весь регион. Такой простецкий план по уничтожению населения.
А единственный регион в России, у которого все полномочия по утилизации мусора – Московская область!
То есть все эти устройства по производству диоксинов, в два раза превышающих степень вредного воздействия на организм человека, чем такие боевые отравляющие вещества, как зарин, пройдут Государственную экологическую экспертизу в Московской области.
Фабрики смерти получат государственный сертификат качества. И все уполномоченные государственные ведомства в области контроля, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура буду на него ссылаться.
Нашу смерть от онкологических заболеваний узаконят. Суды признают деятельность фабрик смерти правомочной. Отчетность о смертности от онкологических заболеваний , скрываемую сейчас, засекретят.
Последние слова нацистского престпника Адольфа Ейхмана, непосредственно ответственного за массовое уничтожение евреев, были: «Я был обязан выполнять правила войны и служил своему знамени. Я готов».
Очень хочется задать вопрос чиновникам правительства Московской области и лично Андрею Юрьевичу Воробьеву, какому знамени они служат, на какой войне мы находимся и почему должны медленно умирать от онкологии?