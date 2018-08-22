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22 августа 15:46

Штаб Навального выявил картельный сговор на торгах Южного административного округа Москвы

Соратники Алексея Навального обратились в московское управление ФАС с требованием возбудить дело по факту картельного сговора между несколькими компаниями, которые могут быть аффилированы с чиновниками ЮАО

Соратники Алексея Навального обратились в московское управление ФАС с требованием возбудить дело по факту картельного сговора между несколькими компаниями, которые могут быть аффилированы с чиновниками Южного административного округа Москвы.

Московский штаб оппозиционера выяснил, что фирмы через друзей и родственников связаны с экс-чиновницей районной мэрии и депутатом от «Единой России» Анной Белкиной. Эти компании регулярно выигрывали государственные тендеры, при этом другие участники к конкурсу не допускались.

Оппозиционеры считают, что компании «ТехСтройСинтез», «ЭкоСтройРесурс», «Саарон», «Красивый город» и ИП Белкина А.Я. - единственные участники всех торгов ЮАО Москвы на ремонт дорог, благоустройство дворов, поставку мебели, компьютерной техники, канцтоваров и т.д.

В штабе Навального составили специальную таблицу, где отражены все торги, в которых принимали участие названные  компании. Таблица показала, что во всех тендерах они конкурировали между собой и почти не снижали цену на услуги.

«Интересная деталь — компании участвуют в торгах только в ЮАО, ни одного тендера за пределами ЮАО за последнее время мы не нашли. Отсутствие конкурентов в огромном количестве тендеров и низкое снижение начальной цены - это серьезное основание подозревать картельный сговор», - говорится в заявлении борцов с коррупцией.

Фирмы «Саарон» и «ТехСтройСинтез» зарегистрированы по одному адресу: Братеевская улица, 18-3, а также имеют одинаковые телефонные номера. Учредители компаний являются друзьями Анны Белкиной в соцсетях, а учредитель и гендиректор «ТехСтройСинтеза» Людмила Трофимова, по данным оппозиционеров, является матерью чиновницы.

Сотрудники штаба также отмечают, что когда компании, аффилированные с Белкиной, участвовали в торгах, то в состав комиссии всегда входил заместитель дирекции ЖКХ и благоустройства ЮАО Денис Маз, который также в соцсетях дружит с Белкиной.

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