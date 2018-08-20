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Политика
20 августа 07:37

В Перми на согласованный митинг в поддержку руководства страны никто не пришел

В Перми в минувшие выходные прошла согласованная с местными властями акция в поддержку курса руководства страны. На провластный митинг не пришел ни один человек

В Перми в минувшие выходные прошла согласованная с местными властями акция в поддержку курса руководства страны. На провластный митинг не пришел ни один человек.

Портал Properm сообщает, что организаторы акции в своей заявке указали, что в митинге примут участие 350 человек. Из-за этой заявки мэрия города не согласовала проведение на площадке перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» оппозиционный митинг Организации гражданских активистов (ОГрА).

В мэрии заявили оппозиционерам, что площадка уже занята, однако на акцию в поддержку руководства страны никто не пришел.

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