В Перми на согласованный митинг в поддержку руководства страны никто не пришел
В Перми в минувшие выходные прошла согласованная с местными властями акция в поддержку курса руководства страны. На провластный митинг не пришел ни один человек
В Перми в минувшие выходные прошла согласованная с местными властями акция в поддержку курса руководства страны. На провластный митинг не пришел ни один человек.
Портал Properm сообщает, что организаторы акции в своей заявке указали, что в митинге примут участие 350 человек. Из-за этой заявки мэрия города не согласовала проведение на площадке перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» оппозиционный митинг Организации гражданских активистов (ОГрА).
В мэрии заявили оппозиционерам, что площадка уже занята, однако на акцию в поддержку руководства страны никто не пришел.