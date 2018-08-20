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20 августа 00:16

Жителей подмосковного города лишили возможности проголосовать на выборах губернатора

Жители военного городка Серпухов-15 или Курилово Московской области лишили возможности проголосовать на выборах губернатора региона 9 сентября 2018 года

Фото: Twitter

Жители военного городка Серпухов-15 или Курилово Московской области лишили возможности проголосовать на выборах губернатора региона 9 сентября 2018 года.

Портал «Оka.FM» со ссылкой на Мособлизбирком сообщает, что списки избирателей из этого населенного пункта передадут в Калужскую область, а действующие участковые избирательные комиссии (2964 и 2965) не откроются 9 сентября.

Местные СМИ сообщают, что ТИК Серпуховского района предпринимает попытки закрыть участки для голосования. Серпухов-15 (Курилово) входит в состав Серпуховского района, но избирком включил городок в избирательный округ соседнего региона.

Согласно решению губернатора региона Андрея Воробьева от 2016 года,  несколько подмосковных городков были переданы в Калужскую область. Курилово (Серпуховской район) оказался в этом списке. Местные жители выступали против этого решения, однако их никто не послушал.

Жители городка отметили, что переход в Калужскую область автоматически влечет за собой сокращение размера зарплат бюджетников, падение стоимости жилья, а также перевод государственных и социальных служб в Калужскую область.

Фактически жители Курилова сейчас живут наполовину в Московской области, а наполовину - в Калужской области, а подмосковным властям их голоса на выборах губернатора не нужны.

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