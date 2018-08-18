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18 августа 09:18

ФБК потребовал лишить Вячеслава Володина депутатского мандата

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовал лишить депутатских полномочий спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»). Причиной отзыва мандата в ФБК называют наличие у него квартиры и бизнеса

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовал лишить депутатских полномочий спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»). Причиной отзыва мандата в ФБК называют наличие у него квартиры и коммерческих фирм.

В заявлении борцов с коррупцией на имя генпрокурора Юрия Чайки говорится, что Вячеславу Володину с конца 2011 года принадлежит квартира в Москве, а сам он занимается бизнесом через АО «Холдинг Днепрово», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское» и другие компании.

Генпрокуратура в этом случае должна направить заявление в комиссию по контролю за сведениями о доходах и имуществе депутатов, которой руководит товарищ Володина по партии Наталья Поклонская. 19 августа фонд передаст аналогичные заявления в комиссию Поклонской, а также начальнику управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрею Чоботову.

На этой неделе Алексей Навальный опубликовал видеоролик, в котором рассказал о квартире 82-летней матери Вячеслава Володина Лидии Барабановой в элитном жилом комплексе в Москве стоимостью в 230 млн рублей. Помимо этого, на мать-пенсионерку видного единоросса зарегистрировано 10 фирм с миллиардными оборотами. Десятая фирма Лидии Барабановой - «Холдинг Днепрово» - была зарегистрирована в начале августа этого года.

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что квартира и фирмы на самом деле принадлежат Вячеславу Володину, а его мать является подставным лицом.

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