Меню
Политика
Раз Собянин, два Собянин ... будет денежка
Политика
17 августа 11:59

Явка избирателей на выборах мэра Москвы составит 32%. Власти рассчитывают минимум на 60%

Явка избирателей на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года составит около 32%. Такие данные приводит социологическая служба ВЦИОМ. Власти рассчитывают, что явка составит не менее 60%

Фото: sergnews.com

Явка избирателей на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года составит около 32%. Такие данные приводит социологическая служба ВЦИОМ. При этом власти изначально поставили себе задачу переизбрать действующего мэра Сергея Собянина при явке не менее 60%.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 52% респондентов заявили о заинтересованности в выборах мэра Москвы, а 42% ответили, что выборы их не интересуют. 23% опрошенных заявили, что выборы никак не повлияют на их жизнь, сообщает «КоммерсантЪ».

65% респондентов заявили, что собираются проголосовать на Сергея Собянина. Более 11% отдадут свой голос кандидату в мэры от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. На 10% голосов, согласно опросу, может рассчитывать кандидат от КПРФ Вадим Кумин.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы планирует переизбрать Сергея Собянина на новый срок с результатом не менее 60% голосов и при явке не менее 60%. Ради повышения явки на московских выборах власти столицы увеличили время работы избирательных участков до 22 часов, а также откроют избирательные участки в Подмосковье и других соседних областях, чтобы москвичи-дачники смогли проголосовать.

Материалы по теме
Основными спонсорами избирательной кампании Сергея Собянина стали фонды «Единой России»
Кандидат в мэры Москвы сообщил об удалении из Facebook его предвыборных постов
Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать бизнесмена Михаила Балакина кандидатом в мэры
Сейчас на главной
платные дороги
От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы
Проект строительства платной автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург в свое время вызвал бурю протестов. Сначала против были экологи и жители районов, недовольные изменением инфраструктуры и шумом. Сколько «копий» было сломано вокруг Химкинского леса, думаю, все жители Москвы и области до сих пор помнят.
Горячие новости
Держи тариф крепче
Российские граждане могут столкнуться с неконтролируемым ростом тарифов на услуги ЖКХ в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Об этом сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей
Горячие новости
Авиакомпания «Россия» из-за дефицита летных кадров набирает на работу иностранцев
«Россия» ищет командиров воздушного судна (первый пилот) с зарплатой в размере 500 тысяч рублей в месяц плюс единовременную выплату в данном размере
Горячие новости
​Российских сирот будут селить на чердаках
В Бурятии чиновники предложили размещать детей-сирот после ухода из детского дома по достижению 18 лет на чердаках многоэтажных домов. Таким образом власти региона рассчитывают решить проблему с обеспечением сирот жильем
Горячие новости
Сборная России после ЧМ-2018 значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Франции, которая выиграла Чемпионат мира-2018. На втором месте расположилась команда Бельгии, а на третьем - Бразилии
Горячие новости
Роскачество проверило школьные рюкзаки и не нашло среди них идеального
Эксперты ведомства закупили и отправили на исследование различные образцы по цене от 709 до 12,5 тысячи рублей, которые у продавцов позиционировались как школьные товары
Горячие новости
Власти Крыма потратят 6 млн рублей на 30-секундный ролик о полуострове
Министерство курортов и туризма Крыма потратит 6,3 млн рублей из регионального бюджета на создание рекламного ролика о полуострове. Видео будет длиться всего 30 секунд
Горячие новости
​Кредиты только для молодых
​Сбербанк, акционером которого является государство, ограничил возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Говоря простым языком, кредитные карты не смогут получить пожилые граждане
Горячие новости
Компания Mail.ru предложила амнистировать всех осужденных по делам о репостах
Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный суд и Конституционный суд, а также Министерство юстиции с предложением провести амнистию пользователей соцсетей
Горячие новости
Глава Подмосковья провел встречу с избирателями. Но пустили к нему только «проверенных»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, рассчитывающий переизбраться на новый срок в ходе народных выборов, продолжает прятаться от этого самого народа
Горячие новости
Соцсеть «ВКонтакте» опубликует данные о количестве запросов силовиков о пользователях
Социальная сеть «ВКонтакте» собирается опубликовать данные о количестве запросов о пользователях со стороны представителей властных структур
Горячие новости
Турция в ответ на санкции объявила США торговую войну
Турция объявила Америке торговую войну в ответ на введение санкций против страны. Первым делом Анкара резко увеличила размер пошлин на ввоз американских товаров
Горячие новости
Владельцев гироскутеров и сигвеев обяжут регистрировать свой транспорт
Российские власти обяжут владельцев гироскутеров, моноколес и сигвеев регистрировать свой электротранспорт. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов
Горячие новости
Клубы РПЛ создадут фонд для помощи командам с финансовыми проблемами
Футбольные клубы, которые входят в Российскую премьер-лигу (РПЛ), хотят сформировать стабилизационный фонд для помощи командам с финансовыми проблемами
Горячие новости
Последний крымский банк перестал выдавать карты Visa и MasterCard
​Крупнейший банк Крыма - Генбанк - с 14 августа приостановил обслуживание и выпуск банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard
Горячие новости
«АвтоВАЗ» представил новые автомобили семейства Lada Granta
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» обнародовал официальные фотографии автомобилей нового семейства Lada Granta. Предполагается, что новое семейство расширится до четырех моделей
Бизнес
Томская прокуратура делит трупы. Или бизнес?
Похоронный бизнес в Томске стали активно обсуждать еще пару лет назад. В городе с населением чуть более полумиллиона человек более 20 частных похоронных контор. При этом, умирать, слава богу, больше не стали.
Горячие новости
В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. Погибли минимум 11 человек
В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек. Среди погибших есть один ребенок