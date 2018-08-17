Явка избирателей на выборах мэра Москвы составит 32%. Власти рассчитывают минимум на 60%
Явка избирателей на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года составит около 32%. Такие данные приводит социологическая служба ВЦИОМ. Власти рассчитывают, что явка составит не менее 60%
Явка избирателей на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года составит около 32%. Такие данные приводит социологическая служба ВЦИОМ. При этом власти изначально поставили себе задачу переизбрать действующего мэра Сергея Собянина при явке не менее 60%.
Согласно исследованию ВЦИОМ, 52% респондентов заявили о заинтересованности в выборах мэра Москвы, а 42% ответили, что выборы их не интересуют. 23% опрошенных заявили, что выборы никак не повлияют на их жизнь, сообщает «КоммерсантЪ».
65% респондентов заявили, что собираются проголосовать на Сергея Собянина. Более 11% отдадут свой голос кандидату в мэры от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. На 10% голосов, согласно опросу, может рассчитывать кандидат от КПРФ Вадим Кумин.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы планирует переизбрать Сергея Собянина на новый срок с результатом не менее 60% голосов и при явке не менее 60%. Ради повышения явки на московских выборах власти столицы увеличили время работы избирательных участков до 22 часов, а также откроют избирательные участки в Подмосковье и других соседних областях, чтобы москвичи-дачники смогли проголосовать.