Глава Подмосковья провел встречу с избирателями. Но пустили к нему только «проверенных»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, рассчитывающий переизбраться на новый срок в ходе народных выборов, продолжает прятать от этого самого народа
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, рассчитывающий переизбраться на новый срок в ходе народных выборов, продолжает прятать от этого самого народа. Накануне глава региона провел предвыборную встречу с жителями подмосковной деревни Путилково, но к губернатору пустили только проверенных граждан.
Встречу Андрея Воробьева с жителями крупной подмосковной деревни готовили несколько дней. Администрация Путилково пропускала к губернатору граждан по заранее заготовленным спискам.
Кандидат в депутаты по одномандатному округу № 7 городского округа Красногорск (Путилково) Станислав Смагин рассказал, что на встречу с Воробьевым не пустили активистов из инициативной группы, которая писала обращения депутатам и президенту Владимиру Путину о проблемах района в целом и передаче местной школы из частной в муниципальную собственность в частности, сообщают «Новые известия» со ссылкой на Pikabu.
«Власть преднамеренно создает вокруг себя вакуум и иллюзию благополучия. Власть не хочет слушать людей! Власть не хочет видеть проблемы! Пообщавшись со свитой, становится понятно, что они реально верят, что у губернатора высокий рейтинг! А как он может быть высоким, если куда не плюнь – везде одни проблемы! И все замалчивается и скрывается от первых лиц!» - заявил кандидат в депутаты.
Станислав Смагин также отметил, что некоторым активистам все же удалось пройти на встречу с губернатором и озвучить волнующие людей проблемы. «Андрей Воробьев был крайне этому удивлен!», - добавил Смагин.
Ранее «Общая Газета» писала о том, как Андрей Воробьев в буквальном смысле этого слова сбежал от избирателей из Воскресенска. Жители города хотели лично обсудить с главой региона мусорную проблему, однако г-н Воробьев быстро уехал от граждан под крики «Позор!».