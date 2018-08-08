Алексей Навальный назначил акцию протеста против пенсионного маневра на единый день голосования
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. Митинг назначен на 9 сентября текущего года
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. Митинг назначен на 9 сентября текущего года. В этот же день в ряде регионов пройдут губернаторские и парламентские выборы.
Алексей Навальный назвал дату всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста «гениальной».
«Путин и „Единая Россия“ сами сделали так, что в нашей стране есть специальный день, когда все граждане могут и должны выразить свое отношение к тому, что делает власть. И даже выйти из дома для этого. Это называется единый день голосования», - написал оппозиционер в своем блоге.
По закону в единый день голосования нет никаких ограничений на проведение митингов, потому россияне должны прийти на акцию протеста и «потребовать отменить закон о повышении пенсионного возраста».