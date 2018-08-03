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Политика
Россиянам доплатят за отдых на родине
Политика
03 августа 00:22

Навальный обвинил «Комсомолку» в попытке выдать его старые фотографии с отдыха в США за «сенсацию»

В статье «Комсомольской правды» были опубликованы «уникальные» фотографии лидера российской оппозиции, на которых он «вкушает плоды американской демократии на полную катушку»

Фото: navalny.com

Оппозиционер Алексей Навальный ответил «Комсомольской правде» на статью о своем отдыха в США якобы за счет средств Фонда борьбы с коррупцией. Политик обвинил журналистов издания в том, что они выдали за «сенсацию» фотографии из его старого архива.

В статье «Комсомольской правды» были опубликованы «уникальные» фотографии лидера российской оппозиции, на которых он «вкушает плоды американской демократии на полную катушку». В статье также отмечается, что каникулы в США были оплачены из средств ФБК, бюджет которого формируется в том числе и за счет пожертвований.

Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что использованные в статье фотографии действительно были сделаны в США, но в 2009 году. Политик заявил, что деньги ФБК никогда не тратились на личные поездки. Кроме того, Навальный регулярно отчитывается о расходах.

«Извините, но это не «уникальные фото отдыха Навального, добытые «Комсомолкой». Это, блин, мои фото девятилетней давности, часть которых взята из моей почты, которая много лет болтается общедоступной на куче сайтов. Все эти фото миллион раз публиковались. А часть - так вообще просто взяты из моего блога», - сообщил Алексей Навальный.

Оппозиционер также рассказал, что недавно действительно ездил в США, где встречался как юрист со своим клиентом Павлов Ивлеевым, а также заезжал в Йель навестить старых знакомых.

«В общем, понятно, что врут в каждом слове. Понятно, что в «КП» работают жулики и отбросы. Но, блин, взять мои же собственные фото девятилетней давности и выдать их за «добытый эксклюзив отдыха» — это новая вершина. Вернее, новое дно», - добавил оппозиционер.

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