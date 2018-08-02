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Авторская колонка
02 августа 11:01
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Кто из них врет, губернатор Воробьев или министр Коган?

Ложь во благо, преднамеренная, или во спасение стала фирменным стилем подачи информации чиновниками правительства Московской области в последние годы управления регионом, Андреем Воробьевым.

Чтобы скрыть свой, мягко скажем, непрофессиональный уровень подготовки, госслужащие оккупировали практически все информационные площадки, с которых и вываливают на наши уши тонны «лапши», совсем не заморачиваясь о том, что накануне могли говорить, прямо противоположное.

Вот к примеру, новый министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, с подачи Элмурода Расулмухамедова, крутого общественника владеющего 18 коммерческими компаниями, поддержал идею создания, так называемых экологических постов, вблизи мусорных полигонов.

«Я абсолютно поддерживаю инициативу о создании постов экологических. Это надо делать там, где есть необходимость и такое желание общественников», - сказал Кобылкин. Он добавил, что такие посты могут быть созданы не только в Подмосковье, но и по всей России.

В качестве примера приводятся действующие посты в районе полигонов «Ядрово» Волоколамского района и «Воловичи» Коломенского городского округа, где активисты круглосуточно ведут учет ввозимого мусора.

Мы позвонили лидеру протестного движения «Стоп Полигон» Андрею Жданову и поинтересовались ситуацией с экологическим постом в Ядрово. И вот, что он ответил: «Да, действительно мы ведем круглосуточный учет ввозимого мусора, только, что толку. При проектной мощности полигона в 200 000 т/год, ввозится более 400 000 тонн и это никого не интересует. Повлиять на это нарушение закона мы не в состоянии». Аналогичная ситуация и в Коломне.

И это – правда, а теперь вернемся к заголовку статьи и попробуем понять, кто же из них врет.

Таким образом, в год на свалках области должно складироваться порядка 9,5 млн тонн мусора - около 16,5% всех коммунальных отходов России. При этом ежегодно 15 действующих полигонов в Подмосковье все вместе могут принимать до 4,6 млн тонн.

Официально дефицит места для захоронения мусора в регионе губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил в 4,2 млн тонн». Это горит губернатор. А вот, что не так давно говорил его министр экологии Александр Коган: «По оценкам министерства экологии Московской области, официально захоранивается в шесть раз меньше мусора, чем вывозится из Москвы и Московской области. По дороге исчезает порядка 10 млн т отходов. А теневой объем экономики мусорного бизнеса только в московском регионе составляет порядка 8-13 млрд рублей ежегодно».

А вот, что пишет «Российская газета»: «Мусорную революцию в Подмосковье устроили не от хорошей жизни. За четыре года область закрыла 24 переполненных полигона ТБО. Осталось 15 - но и их лимит через несколько лет сократится до 5-6 миллионов тонн мусора в год. А жители Московского региона, напомним, ежегодно производят более 10 миллионов тонн отходов».

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами в Московской области ежегодно образуется 9,3 млн тонн отходов производства и потребления.

Итак, официально озвучены 4 цифры, разнящиеся на один миллион тонн и в этом нет ничего удивительного. Потому, как не то чтобы за сказанное, а и за содеянное, ни один чиновник не понес установленную законом ответственность.

Им бы только контролировать озвученный министром Александром Коганом объем теневого мусорного оборота, по нашим оценкам заниженного в несколько раз, и плодить фейковые общественные институты, типа экологических постов. Ведь эффективность любых общественных инициатив – нулевая. Потому, как губернатор Андрей Воробьев, спокойно декларирует на ИТАР ТАСС объем незаконного оборота мусора – 4,2 млн тонн в год!

И, как видите, на свободе.

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