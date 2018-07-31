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Политика
31 июля 13:57

Глава Серпуховского района Александра Шестун объявил голодовку в СИЗО

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который находится под арестом по обвинению в превышении полномочий, объявил голодовку в СИЗО

Фото: васильевское.рф

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который находится под арестом по обвинению в превышении полномочий, объявил голодовку в СИЗО. Голодовку он начал в знак протеста против его недопуска к выборам главы района, а также против отказа руководства «Лефортово» пустить к нему адвоката.

Супруга Александра Шестуна Юлия сообщила, что ее муж не видел своего адвоката уже 10 дней. Глава Серпуховского района  также требует перевести его под домашний арест и провести расследование по факту его видеообращения, в котором он рассказал об угрозах в свой адрес со стороны высокопоставленного сотрудника ФСБ Ивана Ткачева и сотрудника администрации президента Андрея Ярина.

Напомним, Александра Шестуна обвиняют в незаконной передаче участка земли коммерческой фирме под строительство магазина. Ранее эта сделка уже проверялась прокуратурой и была признана судом законной.

Сам Александр Шестун считает, что уголовное преследование связано с его планами вновь избираться на пост главы района, а также с его конфликтом с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Эксперт в сфере противодействия коррупции Елена Панфилова в беседе с «Общей Газетой» назвала арест Александра Шестуна следствием его конфликта с различными органами власти. «Этот конфликт, как многие другие в последнее время, принимает форму обвинения в коррупции. Я изучила то, что есть в открытом доступе по данному делу. Документов не хватает. Но дело в том, что у нас коррупции столько, что мы можем подозревать ее на любом уровне. Даже мы с вами можем заподозрить друг друга в этом. Поэтому обвинения на любом уровне воспринимаются обществом как вполне возможные. У нас говорят - «все берут». Если Сидоров берет, почему Петров не может? В этом отношении коррупция, связанная с управлением имуществом - муниципальным, федеральным, является наиболее сложной для расследования. В отличие от открытых форм коррупции, когда взятки носят в чемоданчиках, скрытые формы сложно расследовать. И это беда всех людей, несправедливо обвиненных в коррупции - как доказать, что в цепочке именно ты ни в чем не виноват», - заявила Елена Панфилова.

«Господин Шестун, стремясь доказать свою невиновность, сначала вынес проблему в публичное поле, чтобы люди знали не только одну сторону вопроса, но и другую. Обычно адвокаты не советуют придавать такие вещи огласке, предпочитают сделать все тихо, боясь, что подзащитный наговорит лишнего, усложнив им работу. А Шестун заявил о давлении публично и ярко. Следующее, что он сделал - стал искать поддержки у правозащитных организаций. Это работает, но не часто. Конечно, лучший способ доказать свою невиновность - это предоставить документы, но беда в том, что у нас есть сомнения в непредвзятости судов. Иногда судебные решения даже по простым вопросам заставляют вскинуть брови от удивления. Так что лучшая защита - факты, но и они, к сожалению, не всегда помогают», - считает эксперт.

Дело Александра Шестуна также прокомментировал известный политолог Сергей Маркелов.

- Слышал ли я про Шестуна? Конечно! Это история федерального уровня, я регулярно просматриваю все новости, знаю, что сейчас жена Шестуна пошла вместо него на выборы. И я думаю, что его трагедия в том, что он просто нарушил каноны власти, отсюда все его проблемы. Он делает непривычные движения - привлекает общественное мнение, обладает общественной поддержкой, поднимает ту проблематику, которая волнует людей, не боится говорить вышестоящему руководству нелицеприятные вещи. Хотя с точки зрения конституции муниципальная власть у нас отделена, но... Это главное «но» многое объясняет. Есть неписаные правила, что глава муниципалитета встроен в большую региональную машину со своими особенностями, функционалом, законами. Так вот Шестун нарушил существовавшие коридоры взаимоотношений, он идет наперекор системе. Она отвечает ему тем же - подавлением, силовыми методами. Это не ново. На наших тусовках политологов часто звучит такое правило: сегодня у политиков нет политических рисков, их заменили силовые риски. То есть, можно ошибиться в политическом плане, система всегда подправит. Единственный риск - что не вписался, не попал в саму систему. Сразу тебе и ФАС, и дело достали... Шестун должен был просчитать риски. Все, что с ним происходит, для меня - очевидно.

- Поделитесь прогнозами.

- Варианта два. Как Макаревич поет «Не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Шестун хотел изменить мир своим характером, той правдой, которая стала ему известна. Включил Дартаньяна или Дон Кихота - как хочешь назови. Первый вариант - ему надо договориться, в первую очередь, с самим собой. Спросить себя, готов ли он сесть, быть мучеником.

Система инерционна, она любит сам процесс, подкладывает дровишки и все время как бы намекает - еще не поздно все изменить. И еще система действует с помощью угроз. Известная аксиома психологии - ожидание страшного гораздо хуже, чем само страшное - отлично работает и в политике.

- И что, по вашему, ждет его, если он пойдет на компромисс?

- Возможно, другое место. А вот если не пойдет - государственная служба будет для него закрыта. Он сможет реализовать себя лишь в предпринимательской деятельности, в бизнесе. Он может судиться, но ни один человек не способен судиться вечно, на это и расчет. Так предприниматели сдаются, загибаются в попытках в суде найти справедливость. Просто нормальный человек не может судиться постоянно, ему надо работать, заниматься семьей. А система готова судиться сколько угодно.

- Как расцениваете сегодняшнее положение Шестуна?

- Сейчас развивается второй сценарий - его уводят на край. По неправильному управлению территорией, по уголовным делам. Его маргинализируют, дискредитируют. К сожалению, это отработанная схема, и она действует. Увы, с течением времени все меньше людей будет понимать и разделять его идеалы. Сейчас он должен сам у себя спросить, чего он хочет. Если Шестун хочет, чтобы система признала свою неправоту, этого не будет - с точкой. На одной чаше весов - он, на другой - вся власть Московской области с ее взаимоотношениями, тайнами, подводными течениями. Ну и что перевесит?

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