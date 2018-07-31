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31 июля 11:15
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Предавший народ и отечество

Пенсионная реформа развела нас по разные стороны баррикад и заставила ответить каждого на вопрос:«С кем вы сограждане, с властью, или с народом?».

В списках расписавшихся за мурзилок губернатора Московской области Андрея Воробьёва из 213 муниципальных депутатов и глав обещавших мне свою поддержку, только трое нарушили наши договоренности. Одному из них, депутату Пушкинского района я позвонил и спросил почему он это сделал. Ответ был до банальности прост: «Меня попросили уважаемые люди».

После ареста Александра Шестуна и аннексии Серпуховского района подольской оккупационной армией подавляющее большинство чиновников района присягнули на верность оккупантам, в обмен на сохранение в должности.

Зная этих людей долгие годы я даже не интересовался почему они так поступили, покрывая нарушителей закона, то есть соучаствуя в преступлении.

Сегодня, когда мы выбираем губернатора Московской области, главу Серпуховского района, депутатов совета депутатов городского округа Красногорск и еще ряда муниципалитетов наиболее остро встает вопрос: «Вы с народом или с его отравителями?».

Вопрос вынесенный в заголовок статьи Михаилом Ходорковским:«Где пределы сотрудничества с властью?» для меня не приемлем, а фраза «сотрудничество» отдает полицейским режимом оккупированных территорий. Некоторые из этих изменников Родины, отмотав по 25 лет,  работали у меня в карьере, который после Великой Отечественной войны был лагерем для перемещенных лиц.

Гражданская война, Михаил Дмитриевич, идет на нашей малой родине – Подмосковье, полным ходом.

Нас бросают в тюрьмы, осуждают, лишают имущества по беспределу, принимают законы исключительно для принимающих, а все население Московской области травят свалочным газом круглосуточно.

0 июля 2018 года осудили шестерых задержанных за протест против полигона Непейно Дмитровского городского округа, по статье КоАП РФ 20.2 – нарушение установленного порядка проведения или организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пятерым, не признавшим вину, штраф по 15 000 рублей, а запуганному полицаями и признавшемуся, 10 000 рублей.

Вот она, цена лояльности власти, 5 000 рублей. А цены предательства быть не может. Как можно заниматься искусством, лечить людей и  поддерживать партию «Проданная Россия», когда твои сограждане сидят в тюрьме по беспределу?  Струны у скрипки не выдержат, скальпель выпадет из рук…

Мы выступаем за торжество основ конституционного строя России, а нас судят как хулиганов, при этом ни один чиновник не понес наказание за воспрепятствование проведению митингов, штампуя пачками отказы.

И поэтому, всякий присягнувший оккупационному режиму – враг, подонок и мерзавец, не под пытками отказавшийся от демократических ценностей, а предавший за крынку молока и краюху хлеба. И имя ему, национал-предатель, то есть предавший народ и отечество.

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