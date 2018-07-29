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Политика
29 июля 10:25

​Супруга Александра Шестуна вместо него выдвинулась в главы Серпуховского района

Супруга главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия подала документы в избирком на выдвижение в главы района, выборы которого состоятся 9 сентября. Юлия Шестун уже получила удостоверение кандидата

Фото: serpregion.ru

Супруга главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия подала документы в избирком на выдвижение в главы района, выборы которого состоятся 9 сентября. Юлия Шестун уже получила удостоверение кандидата.

Юлия Шестун решила участвовать в выборах вместо мужа, поскольку тому не дали выдвинуться на новый срок. Александр Шестун в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Следователь и руководство СИЗО не допускали к нему адвоката и нотариуса, чтобы оформить доверенность на открытие избирательного счета.

Адвокат Александра Шестуна подал необходимый пакет документов от его имени в избирком и открыл на свое имя счет для избирательной кампании. Если избирком Шестуна не зарегистрирует, то вместо него бороться за пост главы Серпуховского района  будет его жена.

«Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», - сообщила кандидат в беседе с РБК.

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