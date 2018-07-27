Депутаты от «Единой России» из мести сорвали заседание комиссии Натальи Поклонской
Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» проигнорировали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев, которую возглавляет Наталья Поклонская
Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» проигнорировали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев, которую возглавляет Наталья Поклонская. По всей видимости демарш связан с голосованием Поклонской против повышения пенсионного возраста.
В четверг на заседании комиссии из 17 человек пришли только двое депутатов от КПРФ и «Справедливой России». Источник «Интерфакса» сообщил, что деманш был запланированной акцией единороссов.
Сама Наталья Поклонская в беседе с журналистами отметила, что такое произошло впервые и пообещала пожаловаться на коллег спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны», - отметила депутат.
Напомним, руководство «Единой России» ранее дало партийцам указание поддержать повышение пенсионного возраста, однако Наталья Поклонская проголосовала против. Теперь ее могут лишить должности главы комиссии по контролю за доходами депутатов. Кроме того, после летних каникул единороссы рассмотрят вопрос об исключении Натальи Поклонской из партии.