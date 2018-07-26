В Совете Федерации нашлось 46 бездействующих сенаторов.
В Совете Федерации насчитали 46 бездействующих сенаторов. Один из них Сулейман Керимов. За время своей работы они не внесли и не поддержали ни одного законопроекта. Всего в верхней палате парламента работают 169 сенатора
В Совете Федерации насчитали 46 бездействующих сенаторов. За время своей работы они не внесли и не поддержали ни одного законопроекта. Всего в верхней палате парламента работают 169 сенатора.
По данным РБК, из 169 сенаторов 46 не внесли на рассмотрение парламента ни одного законопроекта и не поддержали ни один из проектов своих коллег. Еще 13 сенаторов своих законопроектов не внесли, но присоединились к коллегам.
В списке бездействующих сенаторов оказались Людмила Нарусова, Сергей Кисляк, бывший депутат Елена Мизулина и миллиардер Сулейман Керимов, который недавно вернулся из Франции, где был задержан по подозрению в отмывании денежных средств.
Еще один бездействующий сенатор Степан Киричук заявил, что Совет Федерации предназначен не для внесения законов, а для оценки законопроектов Госдумы.
Самым деятельным сенатором издание признало представителя Костромской области Николая Журавлева. Он подготовил 16 собственных законопроектов.
Также высокую законотворческую активность проявляют сенаторы Людмила Бокова (Саратовская обласит), Ольга Ковитиди (Крым), Алексей Майоров (Калмыкия), Антон Беляков (Владимирская область) и Олег Ткач (Калининградская область).