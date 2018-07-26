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26 июля 10:43

Единоросс Сергей Железняк подал в отставку с партийного поста

Депутат Госдумы Сергей Железняк подал в отставку с должности заместителя секретаря генсовета «Единой России». Уход Железняка с партийной должности связывают с пропуском голосования за законопроект о повышении пенсионного возраста

Депутат Госдумы Сергей Железняк подал в отставку с должности заместителя секретаря генсовета «Единой России». Уход Железняка с партийной должности связывают с пропуском голосования за законопроект о повышении пенсионного возраста.

Решение о снятии Сергея Железняка с должности замсекретаря «Единой России» может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета партии. Источник РБК отметил, что пока вопрос об исключении Железняка из «ЕР» не поднимался.

Возможно решение о лишении партийных билетов Сергея Железняка и Натальи Поклонской будет принято после летних каникул. Напомним, Поклонская стала единственным единороссом, который проголосовал против повышения пенсионного возраста.

Сергей Железняк вообще не пришел на пленарное заседание, на котором проходило голосование за повышение пенсионного возраста. Видный единоросс официально взял больничный, однако источники в партии говорят о его нежелании голосовать за «антинародную» пенсионную реформу.

Помимо Сергея Железняка голосование пропустили единороссы Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Николай Борцов и Дмитрий Юрков.

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