«Единая Россия» решит вопрос об исключении из партии Натальи Поклонской после каникул
В «ЕР» решат вопрос об исключении или прощении депутата Натальи Поклонской, которая оказалась единственной кто проголосовал против повышения пенсионного возраста, после летних каникул
Руководство «Единой России» решит вопрос об исключении или прощении депутата Натальи Поклонской, которая оказалась единственной, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста, после летних каникул.
«Наталья Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании, и мы рассмотрим эту ситуацию в начале осенней сессии, так как на этой неделе завершается весенняя сессия Госдумы и плановых заседаний фракции и президиума фракции уже не предполагается», - сообщил «Интерфаксу» источник в партии власти.
Наталью Поклонскую за демарш могут не только исключить из «Единой России», но и лишить должности зампреда комитета по безопасности и противодействия коррупции и главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.
Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Документ поддержали только депутаты от «Единой России», однако Наталья Поклонская проголосовала против. Еще восемь единороссов под разными предлогами пропустили голосование.