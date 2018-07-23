Мать Александра Шестуна обвинила подмосковного губернатора в попытке уничтожить ее сына
Мать главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обратилась с открытым письмом к губернатору региона Андрею Воробьеву, в котором обвинила его в попытке уничтожить ее сына
Мать главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обратилась с открытым письмом к губернатору региона Андрею Воробьеву, в котором обвинила его в попытке уничтожить ее сына. По мнению Зои Михайловны, губернатор добился ареста ее сына, чтобы тот не мешал ему засорять Подмосковье и Серпуховской район в частности.
«Я знаю сына как никто. Он не позволит себе нарушать закон, а уж тем более совесть не позволит ему заставлять кого-то подписывать постановление, из-за которого он сейчас за решеткой. Я знаю, что оно дважды проверялось судами и десять раз следователями. Да, мой сын с самого детства ненавидел, когда обижают слабых и сразу лез в драку, чтобы защитить их. Да, он ненавидел несправедливость в любом виде. Вам было нелегко с ним… Но таких таких трудоголиков, честных, хозяйственных, заботливых, талантливых, преданных людей редко встретишь в жизни. Мой сын не врал никогда и никому!», - написала мать Шестуна.
«Я знаю, что ваша мама жива, дай Бог ей здоровья. Но как вы можете смотреть ей в глаза, если вы убиваете меня – мать, если вы разрушаете многодетную семью моего сына? Саша и Юля воспитали прекрасных детей – будущее России. Кто дал вам право уничтожать их ради своего благополучия? Как вы теперь сможете воспитывать и растить своих детей? Что вы им ответите, когда они спросят: папа, а почему ты разрушаешь другие семьи? Это не по-мужски, не по-христиански, не по-губернаторски. Хотя теперь я знаю точно, что глядя в глаза своей матери, вы будете видеть мои заплаканные глаза. И я не желаю ей когда-либо плакать из-за того, что ее сын сидит в СИЗО. Я знаю, что нельзя отмотать время назад – «паровоз поехал», как сказал генерал Ткачёв, когда требовал у моего сына заявление об отставке. И все же, Андрей Юрьевич, исправьте эту вопиющую несправедливую расправу, иначе это пятно будет лежать на вас всю жизнь, никогда вы не смоете этого позора. Лидер Подмосковья должен быть сильной личностью, а сила в доброте, но не в жестокости», - говорится в письме Зои Шестун.
Напомним, Александр Шестун в настоящее время находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий. В основе уголовного дела лежит сделка 2010 года, которая неоднократно проверялась прокуратурой и была признана судом законной. Кроме того, под договором о предоставлении земли коммерческой фирме под строительство магазина стоит подпись заместителя Шестуна, который заменял его на время отпуска.
Сам Александр Шестун считает, что уголовное дело против него было возбуждено по указанию губернатора Андрея Воробьева, который таким образом отомстил ему за поддержку народного протеста против мусорной свалки в Серпуховском районе.