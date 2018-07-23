Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать бизнесмена Михаила Балакина кандидатом в мэры
Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать основателя обанкротившейся строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы
Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать основателя обанкротившейся строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы. Суд обязал избирательную комиссию выдать г-ну Балкину удостоверение кандидата.
Столичный суд удовлетворил иск Михаила Балакина в полном объеме, сообщает агентство «Москва».
Мосгоризбирком отказал регистрировать бизнесмена кандидатом в мэры в связи с тем, что они не смог набрать необходимое число подписей муниципальных депутатов и таким образом не прошел муниципальный фильтр. После того, как Балакин передал подписи мундепов в избирком, некоторые из них отозвали свои голоса. Всего Балакин собрал 112 подписей при необходимых 110, но трое мундепов попросили признать свои подписи недействительными.
Суд отметил, что депутаты подтвердили, что поставили свои подписи за Михаила Балакина в присутствии нотариусов, поэтому их нельзя признать недействительными.
Между тем, источники газеты «Ведомости» сообщили, что история с судебным разбирательством была задумала для раскрутки кандидата Михаила Балакина, который не очень хорошо известен избирателем. Ранее сообщалось, что инициатива выдвижения бизнесмена в мэры принадлежит столичной администрации. По замыслу мэрии, Балакин после истории с банкротством «СУ-155» и приостановкой строительства нескольких жилых домов выгодно оттенит Сергея Собянина на выборах. Именно при поддержке властей Балакину удалось собрать необходимые для прохождения муниципального фильтра подписи столичных депутатов. Для сравнения, известным москвичам оппозиционерам Илье Яшину, Сергею Митрохину и Дмитрию Гудкову не удалось пройти муниципальный фильтр.