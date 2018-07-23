Участники президентской кадровой программы устроили гонки на лодках на Гребном канале
Участники президентской кадровой программы в рамках обучения поучаствовали в гонках на лодках на Гребном канале в Москве. Руководил президентскими «резервистами» главный тренер сборной России по академической гребле
Участники президентской кадровой программы в рамках обучения поучаствовали в гонках на лодках на Гребном канале в Москве. Руководил президентскими «резервистами» главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеленкович.
Участники программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС в рамках тимбилдинга, который состоялся 21 июля, сделали зарядку, поучаствовали в гонках на лодках по Гребному каналу в Москве и прослушали лекцию о здоровом образе жизни. После образовательной программы резервисты посмотрели шоу с участием лошадей и продегустировали плов.
По данным РБК, в гонках на лодках нынешние «студенты» соревновались с выпускниками первого потока, многие из которых по итогам обучения уже получили высокие должности.
Напомним, что участникам первого потока приходилось ползать под БТР и прыгать со скалы в водопад в Сочи.
Программа подготовки новой управленческой элиты была создана РАНХиГС по запросу Администрации президента. На второй поток набрали 79 человек, среди которых есть финалисты конкурса «Лидеры России».