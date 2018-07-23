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Политика
23 июля 09:51

Кремль обязал чиновников оперативно реагировать на жалобы граждан в соцсетях

Администрация президента обязала власти регионов отслеживать и реагировать на жалобы граждан в социальных сетях. При этом реакция чиновников на жалобы должна быть оперативной - в течение суток

Администрация президента обязала власти регионов отслеживать и реагировать на жалобы граждан в социальных сетях. При этом реакция чиновников на жалобы  должна быть оперативной - в течение суток.

Отслеживать критику и жалобы населения чиновники могут с помощью системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая была разработана «Медиалогией». Мониторинг проводится по ключевым словам в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».

Источник РБК в Кремле сообщил, что программа выделяет несколько сообщений на одну тему в отдельный «инцидент», после чего реакция на проблему придет всем авторам жалобы.

Проект по отслеживанию жалоб населения курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Именно он уделяет большие внимание социальным сетям и их использованию чиновниками.

Эксперты отметили, что в Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку в соцсетях, поскольку считают необходимым быть ближе к потребителю информации. По неофициальным данным, Кремль решил больше внимания уделять соцсетям после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и реакцией пользователей соцсетей на проблему мусорных свалок в Московской области.

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