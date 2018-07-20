Общественные деятели выступили в защиту арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна
Басманный суд Москвы 26 июля проверит законность уголовного дела, которое было возбуждено в отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна
Басманный суд Москвы 26 июля проверит законность уголовного дела, которое было возбуждено в отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при заключении земельной сделки 8-летней давности.
Защита Александра Шестуна просит суд признать незаконным постановление Следственного комитета России о возбуждении дела в отношении главы подмосковного района. Адвокаты чиновника заявляют, что дело было возбуждено при отсутствии состава преступления. Фигурирующая в деле сделка ранее была признана судом законной.
Сам Александр Шестун считает, что дело против него было возбуждено с целью не допустить его до выборов главы района, которые состоятся 9 сентября.
Сейчас Шестун не может подать документы в избирком, потому что его адвокат не может добиться от руководства СИЗО соответствующей доверенности.
В поддержку Александра Шестуна выступили многие общественные деятели. Так, например, экономист, предприниматель, писатель Дмитрий Потапенко считает, что власти в любом случае не пустят Александра Шестуна на выборы, так как вероятность его победы очень высока.
Дмитрий Потапенко знает Александра Шестуна давно. В конце прошлого года они встречались и обсуждали насущные проблема на Форуме местного самоуправления, который проходил в Ленинском районе Московской области. Потапенко всегда отличался трезвостью суждений и жесткостью выводов, и когда мы попросили его прокомментировать арест Шестуна, он тоже не стал деликатничать.
Арест Шестуна закономерен - машина не останавливается. Всем людям, которые пытаются против нее работать, угрожает то же самое. Здесь на помощь может прийти только сюжет пьесы «Стакан воды». Маленькое государство никогда не победит большое, пока два больших государства не начнут бороться за маленькое. Конечно, пьеса - это художественное произведение, но смысл понятен - родные и близкие Александра должны сейчас искать поддержку у какой-то мощной силы, противопоставленной той, что им вредит. Враг моего врага - мой друг - это всем известный закон. А обращение к президенту [Александр Шестуна] было, на мой взгляд, абсолютно бессмысленным.
- Почему, ведь там содержатся серьезные обвинения?
Потому что в России власть держится на двух китах - на огромной бюрократии и на президенте, и зачастую второй проигрывает первому, сам становится заложником системы. Поэтому обращаться надо к третьей силе».
Вы думаете, Шестуну удастся реализовать свое конституционное право и участвовать в выборах?
Нет. То, что сейчас делает он и его защитники - это правильно. Но
благополучный исход маловероятен. Скорей всего, его банально не
допустят. Те, кто занимается выборами, тоже не захотят связываться с системой, откажут по какому-то формальному поводу. Они же тоже маленькие люди, и все понимают. Для стороннего наблюдателя может быть какая-то интрига, а те, кто немного знаком с системой, иллюзий не питают. Откажут, а потом можно судиться, но выборы уже пройдут. Схема очень понятная, я сам через нее проходил, когда выдвигался в Государственную Думу. Там вообще финт был очень элегантный, нужно было предоставить отчетность за год, а для меня они подняли за три года. И «всплыла» сумма 100 тысяч рублей... Это не основание для отказа, но уже основание для дискредитации. Вообще, власть сейчас готовится к финансовому трындецу, который сама и организовала. Ей нужны безальтернативные выборы, чтобы оставить ту же команду. Лодку штормит, поэтому им надо опираться на проверенных людей. В этой ситуации было бы правильно вообще свернуть выборы, а расходы, которые запланированы на них, положить в кубышку на черный день», - заявил Потапенко.
Возможен ли реальный крупный срок для Шестуна?
-Думаю, да. И вот в чем логика. Пока он в тюрьме, машина будет продавать ему жизнь его близких. Среднестатистический следователь на таком деле искренне считает, что все, что принадлежало человеку, теперь принадлежит ему и системе. Жизнь - нет, не отнимут, труп им не нужен. Система очень прагматична. Я удивляюсь тому, что люди все еще представляют ее такой розовой и плюшевой. Нет, она очень жесткая», - заявил Дмитрий Потапенко.
Журналист Николай Сванидзе в свою очередь выразил мнение, что «дело Шестуна пахнет политикой».
Конечно, я знаю о Шестуне, и, хотя специально в этом деле не разбирался, ничего хорошего о нем не думаю, потому что оно очень сильно пахнет политикой и личной неприязнью. Был бы очень рад, если бы следствие представило хоть сколько-нибудь значимые доказательства. Обращение Шестуна к президенту я смотрел и считаю, что сам прецедент такого обращения, содержащего конкретные факты, заслуживает пристального внимания и разбирательства», - заявил Сванидзе.
- А проверять их доверили обычному участковому...
- Я думаю, даже у опытного следователя может не хватить ресурсов, чтобы расследовать это дело и сказать правду.
- Шестун хочет участвовать в выборах, находясь в СИЗО. Реально ли это в его ситуации?
- Безусловно, надо пытаться это сделать, хотя это и очень сложно. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то участвовал в выборах, ожидая суда за решеткой.
В истории главы Серпуховского района, осужденного по надуманному обвинению накануне выборов, важную роль играют правозащитники. Имея относительно небольшой арсенал средств, они тем не менее пытаются восстановить справедливость, защитить права, а возможно, и жизнь Александра Шестуна.
Директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев высказал свое мнение о деле Александра Шестуна.
- Я считаю это дело очень важным и политическим. Еще 23 мая в газете «Московский комсомолец» в рубрике «Свободное слово» был опубликован мой материал, который начинался словами об обращения Шестуна к президенту. Я рассказал, что глава Серпуховского района сделал запись, на которой ему открыто угрожает генерал Ткачев (Иван Ткачев из ФСБ - ред.), требует, чтобы он не шел на выборы... Затем я написал, что факты были рассмотрены на заседании Государственной Думы.
Поверили? В том-то и дело. В любой цивилизованной стране такое событие - угрозы в Администрации Президента - было бы предложено для парламентского расследования. Но этого не произошло. Более того, Шестуна по фактам опрашивал обычный участковый. Следовательно, можно сделать вывод, что дело, возбужденное в его отношении - политическое. Шестуну мстят за то, что он поддержал борьбу против мусорного полигона, против руководящей линии области.
- Вы давно знаете Шестуна?
- Я слышал про него и встречался с ним один раз, лет пять назад. И я все это время был уверен, что Шестун - человек системы. А я - правозащитник, я часто иду в оппозицию к системе. Когда он опубликовал свое обращение, я позвонил ему и выразил удивление его смелостью. На что он сказал: «Понимаете, я - не оппозиционер». Он думал, что этот смелый шаг система простит ему. Но это оказалось не так. Мы знаем случаи, когда система наказывала людей даже гораздо жестче. Все-таки, это очень серьезный поступок - обличить генерала ФСБ.
- Как вы думаете, почему так тяжело идет процесс оформления документов на выборы?
- Они уверены, что, если он будет допущен до выборов, его выберут. Естественно, его сейчас порочат везде, где можно перед избирателями. К сожалению, осталось совсем немного времени, чтобы зарегистрироваться кандидатом. Я пытался помочь ему, как мог, но в последний момент его перевели в «Лефортово». Уверен, это было сделано намеренно. В «Лефортово» у подследственных почти нет связи с адвокатами, я знаю это по прошлым делам. К сожалению, в этом изоляторе закон нарушается с особым цинизмом, там оказывают давление на заключенных, но доказать это практически невозможно.
- Вы имеете в виду физическое или психологическое давление?
- Они очень тесно взаимосвязаны. Когда я занимался делом экс-руководителя отдела экономической безопасности «Юкоса» Алексея Пичугина, оговоренного и приговоренного к пожизненному сроку, у меня и у его адвоката было стойкое ощущение, что ему делают какие-то уколы, он порой терял возможность даже нормально говорить...
- Все это довольно жутко. Вы не боитесь вмешиваться в такие дела?
- Я уже далеко не молодой человек, и мое призвание - защищать права людей. Это моя работа. Надеюсь, что я и окончу свой век, оставаясь верным этому поприщу.
- Как вам кажется, как относятся к Шестуну простые люди?
- Я уверен, что очень многие люди удивлены его мужеством и смелостью. Сделать такие записи и использовать их не для скрытого шантажа, а для обличения - это достойно уважения, это по-мужски. Наверное, он отдавал себе отчет в том, что за этим последует кара. Шестун - это пример того, как бороться с людьми, которые упиваются властью и идут наперекор законам. Такие дела должны слушаться в парламенте.