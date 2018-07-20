Проголосовавшим за пенсионную реформу депутатам предложили сдать мандаты
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что депутаты Госдумы, проголосовавшие в первом чтении за повышение пенсионного возраста, должны сдать свои мандаты
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что депутаты Госдумы, проголосовавшие в первом чтении за повышение пенсионного возраста, должны сдать свои мандаты. Политик добавил, что после ухода «антинародных» депутатов будут назначены перевыборы, и «Единая Россия» уже не сможет получить большинство.
«Экономику наладить не могут. Санкции, война на Донбассе, Сирия, коррупция — вот и отбирают у людей на свое самосохранение и несменяемость все, что могут. Нефтяные деньги теперь идут на гонку вооружений. Какие уж тут пенсии?», - написал в своем блоге на сайте «Эха Москвы» Явлинский.
Напомним, правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении были принял 19 июля. Документ поддержали 328 депутатов - все из «Единой России». При этом единоросс Наталья Поклонская не стала голосовать за повышение пенсионного возраста, а еще восемь ее однопартийцев не пришли на пленарное заседание.