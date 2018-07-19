Оператор во время интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным повесил себе лапшу на уши
Во время записи интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным для дружественного городским властям телеканала «Москва 24» один из операторов повесил себе на уши лапшу. Оператор Сергей Харитонов выложил интервью в соцсети Instagram с хэштегами #обещалкин
Во время записи интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным для дружественного городским властям телеканала «Москва 24» один из операторов повесил себе на уши лапшу. Оператор Сергей Харитонов выложил интервью в соцсети Instagram с хэштегами #обещалкин и #фбк (Фонд борьбы с коррупцией).
В интервью для телеканала «Москва 24» Сергей Собянин вещал о решении проблем Москвы и формировании городской среды. На сайте телеканала интервью было опубликовано с ракурса, с которого оператора с лапшой видно не было. Полную версию опубликовал сам оператор Сергей Харитонов.
«Все, что говорит наше правительство, — полнейшая чушь и актерская игра для любителей пялиться в зомбоящик», - сообщил Сергей Харитонов. Позднее он удалил видео с Собяниным и лапшой.
Харитонов сообщил «Медузе», что сотрудничает с «Москвой 24» в качестве фрилансера, однако представитель телеканала заявил, что автор ролика с лапшой не имеет к ним отношения. Одновременно с этим представитель «Москвы 24» сообщил, что редакция готова взять Харитонова себе в штат, если «он так хочет ассоциировать себя с „Москвой 24“».