Псковский депутат назвал противников повышения пенсионного возраста врагами народа
Депутат псковской облдумы от «Единой России» Ян Лузин сравнил противников повышения пенсионного возраста провокаторами и врагами народа
Депутат псковской облдумы от «Единой России» Ян Лузин сравнил противников повышения пенсионного возраста провокаторами и врагами народа. Считает ли депутат врагами миллионы простых россиян, которые выступают против пенсионного маневра, он не уточнил.
«Таких вот политиков называют политическими провокаторами. Это раньше их называли «враги народа», а сейчас - политические провокаторы», — заявил единоросс, слова которого приводит «МБХ. Медиа».
Псковский депутат отметил, что иногда власти должны принимать непопулярные решения. Повышение пенсионного возраста является одним из таких решений.
«Мы понимаем, что если увеличивается продолжительность жизни - это здорово, если увеличивается трудоспособный возраст у людей - это хорошо», - отметил народный избранник.
Напомним, правительство планирует повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Петицию против так называемого пенсионного маневра подписали более 3 млн россиян.