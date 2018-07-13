Московские избиратели-дачники смогут проголосовать на 183 участках в Подмосковье
Московские избиратели, которые 9 сентября будут на своих дачах в Подмосковье, смогут проголосовать в больницах, санаториях, на железнодорожных станциях и автовокзалах. Именно там будут располагаться избирательные участки на выборах мэра Москвы
Московские избиратели, которые 9 сентября будут на своих дачах в Подмосковье, смогут проголосовать в больницах, санаториях, на железнодорожных станциях и автовокзалах. Именно там будут располагаться избирательные участки на выборах мэра Москвы.
Всего специально для москвичей на территории Московской области будет открыто 183 избирательных участка. Проголосовать можно будет на 46 железнодорожных станциях, на автовокзалах Домодедово и Чехове, сообщает РБК.
Избирательные участки также будут организованы в поселении Совхоз имени Ленина, СНТ «Южнофлотовец» и «Памир», садовых товариществах «Избиратель» и «Измеритель», село Красный путь, микрорайон Белые столбы, деревня Раково.
В список Мосгоризбиркома также вошли санатории «Звенигород», «Волна» в Истре, «Озеро Белое» в Шатуре и Санаторий имени Артема в Химках и несколько больниц, в том числе и психиатрических.
Организовать избирательные участки в Подмосковье для столичных дачников в мэрии решили из-за необходимости повысить явку. Столичные власти рассчитывают, что действующий мэр Сергей Собянин переизберется на новый срок при высокой явке избирателей. По данным главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, в Подмосковье проголосовать смогут около 3 млн москвичей.
Оппозиция считает, что участки в Подмосковье столичным властям нужны для фальсификации результатов голосования в пользу Сергея Собянина. Оппозиционеры отмечают, что независимые наблюдатели не смогут оперативно выезжать на подмосковные участки для голосования для проверки нарушений избирательного законодательства.