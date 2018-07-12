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12 июля 00:28

Сергей Собянин отказался дебатировать со своими соперниками на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках избирательной кампании не будет участвовать в предвыборных дебатах со своими соперниками на выборах. В окружении Собянина отметили, что остальные кандидаты участвуют в выборах не ради выигрыша

Фото: infinica.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках избирательной кампании не будет участвовать в предвыборных дебатах со своими соперниками на выборах. В окружении Собянина отметили, что остальные кандидаты участвуют в выборах не ради выигрыша.

«Он не идет на дебаты, потому что его оппоненты выдвигаются не ради выигрыша на выборах, а решают другие задачи — поддержать рейтинг партии, донести свои идеи и так далее», - заявил источник РБК в мэрии.

В пятницу, 13 июля, Мосгоризбирком утвердит окончательный список участников мэрских выборов. Ранее комиссия приняла документы у главы Таганского муниципального округа Ильи Свиридова («Справедливая Россия»), депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР), бизнесмена Вадима Кумина (КПРФ) и депутата Мосгордумы Михаила Балакина («Союз горожан»).

Кандидаты от оппозиции Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин не смогли преодолеть муниципальный фильтр.

Остальные кандидаты в мэры не отказываются от участия в предвыборных дебатах. В частности, подискутировать с политическими соперниками планируют Вадим Кумин, Илья Свиридов и Михаил Дегтярев.

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