В Кремле выразили обеспокоенность результатами выборов в регионах из-за пенсионной реформы
Администрация президента России опасается низких результатов кандидатов от «Единой России» на губернаторских и парламентских выборах в регионах из-за пенсионной реформы
Администрация президента России опасается низких результатов кандидатов от «Единой России» на губернаторских и парламентских выборах в регионах из-за пенсионной реформы. По этой причине руководители большинства регионов пока предпочитают дистанцироваться от повышения пенсионного возраста.
По словам источника газеты «Ведомости», в Кремле считают, что повышение пенсионного возраста может стать поводом для выплеска недовольства граждан, а сами они придут голосовать не за кого-то, а против. И, скорее всего, голосовать избиратели будут против кандидатов от действующей власти.
Кремлевские политтехнологи считают, что на результатах голосования может сочетание нескольких факторов: рост цен на бензин, увеличение НДС до 20%, введение налога на самозанятых и повышение пенсионного возраста.
Главы регионов сейчас пытаются дистанцироваться от повышения пенсионного возраста. По данным фонда «Петербургская политика», пенсионный маневр пока одобрили главы только 27 регионов из 84. В 41 субъекте федерации предпочли планы правительства не комментировать.
Повышение пенсионного возраста одобрили на Алтае, в Башкортостане, Бурятии, Мордовии, Чувашии, Хабаровском крае, Амурской области, Калининградской области, Кировской области, Ленинградской области, Тамбовской области.
В Санкт-Петербурге, Адыгее, Коми, Удмуртии, Калужской, Новгородской, Саратовской, Смоленской и Тульской областях «осторожно солидаризировались с пенсионной реформой».
От обсуждения пенсионного маневра до выборов уклонились в Москве, Подмосковье, Крыму, Якутии, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Иркутской, Магаданской, Новосибирской, Орловской и Ярославской областях.