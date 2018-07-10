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10 июля 13:24

В Кремле выразили обеспокоенность результатами выборов в регионах из-за пенсионной реформы

Администрация президента России опасается низких результатов кандидатов от «Единой России» на губернаторских и парламентских выборах в регионах из-за пенсионной реформы

Фото: ТАСС

Администрация президента России опасается низких результатов кандидатов от «Единой России» на губернаторских и парламентских выборах в регионах из-за пенсионной реформы. По этой причине руководители большинства регионов пока предпочитают дистанцироваться от повышения пенсионного возраста.

По словам источника газеты «Ведомости», в Кремле считают, что повышение пенсионного возраста может стать поводом для выплеска недовольства граждан, а сами они придут голосовать не за кого-то, а против. И, скорее всего, голосовать избиратели будут против кандидатов от действующей власти.

Кремлевские политтехнологи считают, что на результатах голосования может сочетание нескольких факторов: рост цен на бензин, увеличение НДС до 20%, введение налога на самозанятых и повышение пенсионного возраста.

Главы регионов сейчас пытаются дистанцироваться от повышения пенсионного возраста. По данным фонда «Петербургская политика», пенсионный маневр пока одобрили главы только 27 регионов из 84. В 41 субъекте федерации предпочли планы правительства не комментировать.

Повышение пенсионного возраста одобрили на Алтае, в Башкортостане, Бурятии, Мордовии, Чувашии, Хабаровском крае, Амурской области, Калининградской области, Кировской области, Ленинградской области, Тамбовской области.

В Санкт-Петербурге, Адыгее, Коми, Удмуртии, Калужской, Новгородской, Саратовской, Смоленской и Тульской областях «осторожно солидаризировались с пенсионной реформой».

От обсуждения пенсионного маневра до выборов уклонились в Москве, Подмосковье, Крыму, Якутии, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Иркутской, Магаданской, Новосибирской, Орловской и Ярославской областях.

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