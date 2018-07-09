Власти потратят 500 млн рублей на обучение чиновников «технологиям будущего»
Российских чиновников обучат работе с «технологиями будущего». На эти цели планируется потратить за два года 500 млн рублей из государственного бюджета
Российских чиновников обучат работе с «технологиями будущего». На эти цели планируется потратить за два года 500 млн рублей из государственного бюджета.
Глава Центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» Дмитрий Песков рассказал «Российской газете», что для чиновников впервые будет организован образовательный трек «Управление, основанное на данных» для подготовки руководителей по управлению данными в органах власти - Chief Data Officer (CDO).
После прохождения курса обучения чиновники смогут анализировать большое количество разнообразных данных, а цель его состоит в том, чтобы научить госслужащих принимать решения на основании этих данных. При этом решения должны приниматься «алгоритмизировано и автоматизировано», а человеческий фактор должен быть исключен. В перспективе это приведет к снижению коррупции при принятии государственных решений.