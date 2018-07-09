Воцарение на престол, или Они продавали Родину
До даты 9 сентября 2018 года, единого дня голосования и выборов губернатора Московской области осталось ровно два месяца, или 61 день. И, разумеется, в истории останется только сам факт избрания Андрея Юрьевича Воробьева на второй срок, однако нам, участникам избирательного процесса не интересен заведомый результат, а важен путь его достижения.
8 июля я принял участие в очередном заседании Избирательной комиссии Московской области, в ходе заседания которой, были рассмотрены ряд вопросов.
ИКМО зарегистрировала претендентов от партии роста Бориса Надеждина и «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина в качестве кандидатов на должность губернатора Московской области.
Полные пакеты документов для регистрации сдали Кирилл Жигарев от ЛДПР, Андрей Воробьев от «Единой России», Лилия Белова от «Альянса Зеленых» и Константин Черемисов от КПРФ.
Четверых кандидатов в кандидаты, Алексея Дуленкова от Партии народной свободы, Николая Дижура от «Яблока», Максима Шингаркина от партии «Родина» и Владимира Рязанова от «Коммунистов России» Мособлизбирком уведомил под роспись, что мы в установленном законом порядке не предоставили необходимые для регистрации документы. А так же о том, что вопрос о регистрации кандидатов будет решаться на следующем заседании комиссии 12 июля.
Что скрывается за сухой статистикой игры в демократию, с учетом того, что все участники политического шоу известны поименно, список закрыт, а действо без наличия интриги, приобретает смысл батона просроченной колбасы? Она есть, дурно пахнет, предложена к употреблению, только вот кушать не хочется.
С моей точки зрения мы, в данном случае Российская Федерация, с момента принятия Конституции, от выборов к выборам стерилизуя политический процесс, планомерно готовим общество к признанию наивысшего закона вредным и мешающем развитию страны.
И если рядовой избиратель, ответственен только за свой голос, то мы, кандидаты, призывающие голосовать за себя 5,58 миллиона человек, как минимум должны осознавать последствия своего участия в кампании.
Знают ли Белова, Надеждин, Жигарев, Черемисов и Чистюхин, что самостоятельно они никогда не соберут в свою поддержку и двух десятков подписей муниципальных депутатов? Знают, потому, что даже не назовут их по имени, отчеству и принадлежности к муниципалитету. Знают ли они, что все подписные листы за них заполнили, нотариально заверили и принесли им на блюдечке под четким руководством администрации губернатора Московской области? Знают конечно, и тем не менее принимают самое активное участие в регистрации, в прохождении муниципального фильтра, чтобы совершенно не принимать участия в самой избирательной кампании.
В течении пяти лет ни один из пяти спойлеров действующего губернатора не вел яркой общественно-политической деятельности, не заявлял своих политических амбиций на губернаторство и ровно по этому они и получили регистрацию. За политическую бесцветность на фоне многомиллиардной пятилетней пиар кампании самого Воробьева. Как раз Андрей Юрьевич только тем и занимался, что объявлял себя лидером во всех номинациях, от конкурса Станиславского, до ямочного ремонта.
Поэтому я хочу еще раз поименно назвать имена политиков, лишивших нас права выбора, заменив демократию просроченным батоном колбасы, дабы знали и помнили. Это Лилия Белова, Борис Надеждин, Кирилл Жигарев, Константин Черемисов и Игорь Чистюхин. А хормейстером этой политической оратории просроченных продуктов выступает Андрей Юрьевич Воробьев, голоса за которого отдадут не менее 146% избирателей Московской области.