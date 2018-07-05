Андрей Воробьев превратил наш цветущий край - родное Подмосковье, в отхожее место столицы
Заявление кандидата в губернаторы Московской области Николая Дижура
Уважаемые земляки, соратники, жители родного Подмосковья!
Известно ли вам, что губернатор Московской области избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, участие в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или не участию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению?
Известно ли вам, что составлены мобилизационные списки избирателей, при администрациях муниципалитетов сформированы штабы избирательных кампаний, запрещены отпуска чиновников всех уровней до 9 сентября 2018 года?
Известно ли вам, что для того, чтобы получить регистрацию кандидату в губернаторы необходимо собрать в свою поддержку 196 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов, что практически невозможно, после насильственной ликвидации 25 муниципальных районов Подмосковья и монополии на власть одной партии?
После отказа в регистрации на выборах губернатора Московской области в 2013 году, я пять лет посвятил общественно-политической деятельности, активно выступая за сохранение муниципальных районов, сельских и городских поселений, основ Конституционного строя России.
В результате, к началу выборов заручился поддержкой 213 депутатов, каждого из которых я знаю лично.
В течении последних трех месяцев Серпуховский район, где я трижды избирался депутатом и дважды председателем совета депутатов, подвергся беспрецедентному силовому давлению. Это аресты сотрудниц, выемки документов, задержания, многочасовые допросы и погромы, завершившиеся 14 июня арестом главы Серпуховского района Александра Шестуна.
Для чего я обратился в политическую партию «Яблоко» за поддержкой и был выдвинут решением конференции 17 июня 2018 года кандидатом в губернаторы Московской области? Чтобы остановить экспансию мусорной мафии, восстановить местное самоуправление, прекратить политический террор и в ходе выборов доказать, что действующую власть можно побеждать на выборах. Что выборы, это реальный механизм смены власти, а не фейковая процедура ее легитимизации.
Однако, после показательного ареста Александра Шестуна, захвата власти в Серпуховском районе, публичной демонстрации попрания прав избирателей на легитимную власть, участие в таких «выборах» становится невозможным и недопустимым.
В условиях нагнетания страха, понуждения к неправовым действиям, деморализации общества число депутатов готовых поддержать меня на выборах, значительно сократилось.
И я не могу гарантировать свободу, сохранность имущества и должности моим коллегам, которые не взирая ни на что, готовы поставить подписи в мою поддержку.
Я аннулирую ваши обязательства.
Вместе с тем, мы примем самое активное участие в избирательной кампании губернатора Московской области, чтобы показать всю низость власти, карикатурность выборов и продемонстрировать обществу ничтожность результата.
Я призываю всех сторонников, действуя строго в правом русле консолидировать усилия, выступить солидарно и не допустить установления режима автократии в нашем Подмосковье!