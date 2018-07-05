Меню
Политика
Раз Собянин, два Собянин ... будет денежка
Авторская колонка
05 июля 12:00
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

Все авторы

Андрей Воробьев превратил наш цветущий край - родное Подмосковье, в отхожее место столицы

Заявление кандидата в губернаторы Московской области Николая Дижура

Уважаемые земляки, соратники, жители родного Подмосковья!

Известно ли вам, что губернатор Московской области избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, участие в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или не участию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению?

Известно ли вам, что составлены мобилизационные списки избирателей, при администрациях муниципалитетов сформированы штабы избирательных кампаний, запрещены отпуска чиновников всех уровней до 9 сентября 2018 года?

Известно ли вам, что для того, чтобы получить регистрацию кандидату в губернаторы необходимо собрать в свою поддержку 196 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов, что практически невозможно, после насильственной ликвидации 25 муниципальных районов Подмосковья и монополии на власть одной партии?

После отказа в регистрации на выборах губернатора Московской области в 2013 году, я пять лет посвятил общественно-политической деятельности, активно выступая за сохранение муниципальных районов, сельских и городских поселений, основ Конституционного строя России.

В результате, к началу выборов заручился поддержкой 213 депутатов, каждого из которых я знаю лично.

В течении последних трех месяцев Серпуховский район, где я трижды избирался депутатом и дважды председателем совета депутатов, подвергся беспрецедентному силовому давлению. Это аресты сотрудниц, выемки документов, задержания, многочасовые допросы и погромы, завершившиеся 14 июня арестом главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Для чего я обратился в политическую партию «Яблоко» за поддержкой и был выдвинут решением конференции 17 июня 2018 года кандидатом в губернаторы Московской области? Чтобы остановить экспансию мусорной мафии,  восстановить местное самоуправление, прекратить политический террор и в ходе выборов доказать, что  действующую власть можно побеждать на выборах. Что выборы, это  реальный механизм смены власти, а не фейковая процедура ее легитимизации.

Однако, после показательного ареста Александра Шестуна, захвата власти в Серпуховском районе, публичной демонстрации попрания прав избирателей на легитимную власть, участие в таких «выборах» становится невозможным и недопустимым.

В условиях нагнетания страха, понуждения к неправовым действиям, деморализации общества число депутатов готовых поддержать меня на выборах, значительно сократилось.

И я не могу гарантировать свободу, сохранность имущества и должности моим коллегам, которые не взирая ни на что, готовы поставить подписи в мою поддержку.

Я аннулирую ваши обязательства.

Вместе с тем, мы примем самое активное участие в избирательной кампании губернатора Московской области, чтобы показать всю низость власти, карикатурность выборов и продемонстрировать обществу ничтожность результата.

Я призываю всех сторонников, действуя строго в правом русле консолидировать усилия, выступить солидарно и не допустить установления режима автократии в нашем Подмосковье!

Сейчас на главной
Горячие новости
«Все плохо и надо что-то делать»
Российские власти намерены усилить информационное сопровождение пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин
Горячие новости
В Красноярском крае из колоний за неделю сбежали четверо заключенных
В настоящее время ведется розыск сбежавших преступников. ФСИН объявила вознаграждение за достоверную информацию о их местонахождении. Размер вознаграждения не сообщается
Горячие новости
За вклад в избирательную кампанию президента и развитие атомной отрасли
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко получил звание Героя России. Высокое звание ему было присуждено закрытым указом президента Владимира Путина
Горячие новости
Недолив бензина объяснили испарением
Независимый топливный союз (НТС) назвал клеветой сообщение Федерации автовладельцев России о систематическом обмане водителей на большинстве российских заправок. В НТС недолив бензина связали с естественными испарениями
Горячие новости
УК Минобороны «украсили» списки должников энергетиков
На официальном сайте МРСК Северного Кавказа ежемесячно публикуются списки неплательщиков. Среди должников в июле снова числились организации Минобороны - АО «Оборонэнергосбыт» с задолженностью в 8,2 млн рублей
Горячие новости
Глава ЦИК заявила о праве Александра Шестуна на переизбрание главой района
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вступилась за главу Серпуховского района Александра Шестуна, который находится под арестом, но планирует принять участие в выборах главы района 9 сентября
Горячие новости
Эксперты Bank of America предсказали повторение дефолта 1998 года в России
Эксперты Bank of America Corporation предсказали повторение в России экономического кризиса и дефолта 1998 года. Аналитики отметили, что на такой прогноз указывает схожая динамика индексов
Горячие новости
Компания «Натали турс» объявила об аннулировании всех своих путевок
Один из крупнейших в России туристических операторов «Натали турс» объявил об аннулировании всех ранее подтвержденных путевок. При этом в компании заверили, что пока не приостанавливают полностью свою деятельность
Горячие новости
Один из старейших российских туроператоров сообщил о прекращении работы
DSBW Tours объявил о прекращении своей деятельности. Эта компания начала работу еще в 1991 году, однако сейчас она не в состоянии исполнять свои обязательства перед клиентами и банком
Горячие новости
Требуйте долива после оплаты
В России около 76% автозаправочных станций обманывают автомобилистов и не доливают топливо после оплаты. В среднем водители недополучают около 1% от оплаченного бензина, сообщили в Федерации автовладельцев России (ФАР)
Горячие новости
Автомобилистов избавят от необходимости возить с собой бумажный полис ОСАГО
Российских автомобилистов избавят от необходимости постоянно возить с собой оригинал полиса ОСАГО. Правительство предлагает уравнять электронные полисы с бумажными, что позволит лишь назвать инспектору ГИБДД его уникальный номер
Авторская колонка
Как я на Моховую ходил
Сегодня, 3 июля 2018 года, посетил я управление по работе с обращениями граждан Государственной Думы Российской Федерации. Расположена приёмная по адресу улица Моховая, дом №7. И вы совершенно не ошиблись, так как это находится не в здании ГД РФ, а совершенно по другому адресу.
Дижур Николай
Горячие новости
Компания «Натали Турс» погрязла в долгах
Российские туристы, приехавшие на отдых в Турцию по линии туроператора «Натали Турс», сообщили о проблемах с заселением в гостиницы. Некоторым туристам приходится оплачивать свое проживание повторно
Горячие новости
VIP-клиент Сбербанка недосчитался 40 млн рублей
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему хищения денег у VIP-клиента Сбербанка. В систематической краже денег со счетов участвовали пять сотрудников кредитно-финансовой организации
Горячие новости
Британские спецслужбы установили подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
Спецслужбы Великобритании установили подозреваемых в отравлении ядовитым веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В причастности к этому преступлению подозреваются два человека, которые сейчас находятся в России
Горячие новости
Минприроды в 7 раз снизило плату за негативное воздействие мусорных свалок на экологию
Российское правительство приняло постановление, согласно которому плата за негативное воздействие на экологию при размещении ТКО снижается сразу в 7 раз
Авторская колонка
Кто точит копье на «Золотого Витязя»?
Вопрос этот, дорогой читатель, далеко не праздный! Потому что речь идет не о каком-то мифическом герое, а об уникальном в своем роде явлении! Фактически – о международном славянском и евразийском культурном движении за нравственные идеалы и за возвышение души человека!
Комков Сергей
градостроительная политика
Ломать- не строить, душа не болит
Координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков рассказал, что ему угрожают некие лица из департамента градостроительной политики Москвы. Поводом для угроз стала публикация документов Градостроительно-земельной комиссии столичной мэрии