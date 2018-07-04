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04 июля 14:40

Глава ЦИК заявила о праве Александра Шестуна на переизбрание главой района

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вступилась за главу Серпуховского района Александра Шестуна, который находится под арестом, но планирует принять участие в выборах главы района 9 сентября

Фото: Коммерсант

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вступилась за главу Серпуховского района Александра Шестуна, который находится под арестом, но планирует принять участие в выборах главы района 9 сентября. Ранее Шестун сообщил о нежелании начальника московского СИЗО №5 удостоверить доверенность на представление его интересов.

Глава ЦИК заявила, что Александр Шестун имеет законодательное право участвовать в выборах главы района «нравится это кому-то или не нравится». Элла Памфилова заявила, что комиссия не будет вмешиваться в работу следствия, но в связи с информацией о препятствовании заверению доверенности, необходимой для подачи документов для регистрации, ЦИК обратился «в соответствующие органы с тем, что это недопустимо».

«Есть закон, и ссылки на то, что у следователя надо получать разрешение, не имеют под собой никакой силы. Он (Шестун) не осужден, он имеет полное право участвовать в выборах <…> нравится это кому-то или не нравится», - заявила глава ЦИК, слова которой приводят «Ведомости».

Г-жа Памфилова пообещала, что Московская областная избирательная комиссия примет все необходимые меры, чтобы Шестун смог реализовать свои права на участие в выборах.

Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Сам он связывает свой арест именно с желанием переизбраться на новый срок.

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