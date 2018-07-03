Как я на Моховую ходил
Сегодня, 3 июля 2018 года, посетил я управление по работе с обращениями граждан Государственной Думы Российской Федерации. Расположена приёмная по адресу улица Моховая, дом №7. И вы совершенно не ошиблись, так как это находится не в здании ГД РФ, а совершенно по другому адресу. Видимо для нашего же удобства, чтобы не загаживали своими деревенскими сапогами и онучами паркет коридоров на Охотном ряду. Как говорят, даже председатель Думы Вячеслав Володин, ведет личный прием населения в кабинете самого Михаила Ивановича Калинина, всенародного старосты.
Поэтому вам – сюда!
Это такой публичный отстойник общественного мнения. Отстоится, отлежится, перебесится и вернется к вам обратно в виде замысловатого ответа какого-нибудь придурка, на которого вы же и жалуетесь.
Вы спросите какую челобитную подавал? А просил я депутата Государственной Думы Валерия Рашкина вмешаться в судьбу демократии в России и допустить опального главу Серпуховского района Александра Шестуна до выборов.
Это не сложно. Выходите на станции метро библиотека имени Ленина на Моховую, идете в сторону Националя и заходите в первую же дверь по ходу движения. Это и есть приёмная. А чтобы вы не ошиблись, то блестящая золотом и орлом табличка указывает на принадлежность к важному государственному учреждению.
Пройдете через металлоискатель и практически без очереди обратитесь в окошко, где чиновник с каменным лицом поинтересовавшись вашим паспортом, примет заявление, на втором экземпляре поставит штамп и запишет телефон для справок.
Считайте, что дело в шляпе.
Через три дня я позвоню по указанному номеру на втором экземпляре и узнаю входящий моего заявления. А дальше, госпожа бюрократия, понесет мою просьбу по властным коридорам, каждый раз спотыкаясь о написанное. Тяжело разрешать судьбу невинно заточенного в крепость человека, наверняка зная, что сидит он за политику. Рот посмел открыть там, где все остальные, молчат. Вот и получается, что давно забытое слово – узник совести, возвращается в наш повседневный обиход.
И подумалось мне, а что если каждый житель Серпуховского района, или скажем даже житель столицы, не приветствующий тиранию, обратится на имя Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина с незатейливой просьбой. «Убедительно прошу освободить невинно содержащегося под стражей главу Серпуховского района Александра Шестуна для участия в избирательной кампании по выборам главы Серпуховского района, в целях обеспечения равенства всех участников избирательного процесса».
Бюрократия-великая сила! Вячеслав Володин обязан будет рассмотреть каждое заявление по существу и дать ответ заявителю. А если таких писем будет несколько тысяч? А если несколько сотен тысяч? А если…
Вот тогда мы и посмотрим, чьи сапоги чище депутатские, или народные.