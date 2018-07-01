Вышибить, перешибить, сломить!
Имя Сергея Митрохина сегодня на слуху и я уже не совсем понимаю, кто и кому наносит репутационный вред. Быть может я вообще плохо разбираюсь в политике, но как мне кажется, все в этой жизни решается иначе. В конце концов, какова жизнь, такова и политика.
1 июля исполняется ровно год, как о решении партии «Яблоко» поддержать наш список на выборах в совет депутатов городского округа Чехов на митинге в деревне Манушкино объявил Сергей Митрохин.
«И я вам скажу – есть такое орудие. Есть список, который сегодня, три часа назад, выдвинуло Московское областное отделение партии «Яблоко». Оно выдвинуло список во главе с вашим представителем Николаем Дижуром. Вы можете быть уверены в том, что они заставят власть выполнить обещания закрыть этот чертов полигон, который никому не нужен».
В политике иногда страшно оглянутся назад, так как многое конъюнктурно и уж точно трудно ответить за сказанное год, десять или пятнадцать лет тому назад.
Я это делаю легко, потому, что мы всегда выступали и выступаем в защиту интересов гражданина, торжества закона и конституционного строя России. Разумеется воюя с мусорной мафией не все получается, но многое из сказанного на том историческом митинге мы смогли реализовать. Не все конечно, но два принципиальных вопроса решены положительно.
1 августа 2017 года полигон ТБО «Кулаковский» был закрыт, а 10 сентября мы победили на выборах в совет депутатов, где образовали фракцию партии «Яблоко».
Со дня закрытия свалки через ее проходную не въехал ни один мусоровоз. Свалка в объеме не увеличивается. Тело полигона ориентировочно на 80-90% засыпано землей. Через неделю должны состоятся обсуждения проекта рекультивации в администрации городского округа Чехов. И несмотря на то, что возгораний нет, пожарная машина постоянно дежурит на полигоне. Вредное воздействие на окружающую среду значительно снижено. Жители наконец-то вздохнули полной грудью.
И в завершении легкие штрихи к портрету политика, гражданина и человека Митрохина.
Сергей не постеснялся приехать на митинг в удаленную от столицы деревню, где мы увиделись впервые, поддержать нас своим авторитетом федерального политика. Выступил с яркой речью, трижды прерываемой аплодисментами.
Сойдя с импровизированной трибуны запросто общался с селянами.
«Яблоко» - единственная политическая партия, взявшая на себя ответственность поддержать наш список на сентябрьских выборах. Мы не подвели, победили, и самое важное, что избиратели смогли убедиться в том, что их голос решает все.
На избирательном участке №3312 партия «Яблоко» получила 50,18% голосов.
А Сергей Сергеевич стал нашим «крестным отцом», идейным вдохновителем фракции партии «Яблоко» в совете депутатов городского округа Чехов Московской области.