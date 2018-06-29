Московские власти потратят на мэрские выборы более полмиллиарда рублей
Подготовка и проведение выборов мэра Москвы обойдется городскому бюджету в 572 млн рублей. Именно в такую сумму оценил расходы Мосгоризбирком. Мэрские выборы 2018 года будут в 1,3 раза дороже избирательной кампании 2013 года
Подготовка и проведение выборов мэра Москвы обойдется городскому бюджету в 572 млн рублей. Именно в такую сумму оценил расходы Мосгоризбирком. Мэрские выборы 2018 года будут в 1,3 раза дороже избирательной кампании 2013 года.
Глава комиссии Валентин Горбунов сообщил, что мосгоризбирком получит 37 млн рублей, а на работу нижестоящих комиссий будет потрачено 534 млн рублей.
По данным «Коммерсанта», мэрия Москвы выделит почти 167 млн рублей на информирование избирателей о предстоящих выборах. Дополнительные средства будут потрачены и на организацию избирательных участков в Московской и других соседних областях. Такая мера была принята для того, чтобы дачники смогли проголосовать на выборах.
Г-н Горбунов объяснил выросшие затраты на проведение мэрских выборов общей инфляцией. «С 2013 года в два раза подорожала бумага, выросли цены на бензин», - заявил глава мосгоризбиркома.