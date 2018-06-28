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28 июня 15:08

Экс-главу Дагестана допросят по делу бывших чиновников правительства республики

Следственный комитет планирует допросить в качестве свидетеля бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова по делу бывших республиканских министров, которых обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере

Фото: simferopol.bezformata.ru

Следственный комитет планирует допросить в качестве свидетеля бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова по делу бывших республиканских министров, которых обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Ходатайство о допросе экс-главы региона и действующего спецпредставителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона подали адвокаты обвиняемых.

Защита бывших членов дагестанского правительства указала, что многие документы, фигурирующие в уголовном деле, имеют визу Рамазана Абдулатипова.

«Трудно предположить, что глава Дагестана не был в курсе принимаемых министрами финансовых решений, ведь без визы руководителя республики не принимается практически ни один правительственный документ», - заявил адвокат Дагир Хасавов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

Защита также ходатайствовала о допросе нынешнего председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова.

Фигурантами уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств являются экс-глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместитель и министр экономики Раюдин Юсуфов, вице-премьер Шамиль Исаев, бывший министр образования республики Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, бывший глава Кизилюрта Устархан Алюков, глава Дербентского района республики Магомед Джелилов и заместитель мэра Каспийска Вадим Ханвердиев.

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