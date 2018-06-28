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Политика
28 июня 07:10

Лидер ярославской «Единой России» поплатился за критику пенсионной реформы

Секретарь ярославского отделения «Единой России» Михаил Боровицкий лишился партийной должности из-за критики пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию

Секретарь ярославского отделения «Единой России» Михаил Боровицкий лишился партийной должности из-за критики пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию. Ранее в «ЕР» заявили, что члены партии должны поддержать инициативу правительства, а в отношении инакомыслящих будут приняты соответствующие меры.

Решение отправить Михаила Боровицкого в отставку было принято в ходе закрытой части заседания президиума генсовета «Единой России». Президиум счел недопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии, сообщают «Ведомости».

Заседание президиума было созвано после того, как депутаты Ярославской облдумы отказались направлять в Госдуму официальный отзыв на проект закона о повышении пенсионного возраста, а вместо этого отправили письмо спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. В этом письме ярославские депутаты попросили «тщательно проработать» вопрос о пенсионном маневре. Примечательно, что данное обращение разработали и внесли депутаты фракции «Единой России».

Ярославские депутаты отметили, что планы правительства повысить пенсионный возраст вызвали серьезный резонанс среди населения, поскольку эта тема заранее не обсуждалась.

Напомним, ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что среди членов «Единой России» не должно быть противоречий в вопросе повышения пенсионного возраста. Члены партии должны «подставить плечо» главе правительства и лидеру «ЕР» Дмитрию Медведеву. Появление противоречивых мнений по вопросу повышения пенсионного возраста г-н Турчак назвал недопустимым. Он также пообещал, что в отношении критиков реформы будут приняты соответствующие меры.

Эксперты между тем говорят, что из-за повышения пенсионного возраста под удар в первую очередь попадают региональные депутаты. Социологи уже сейчас фиксируют падение рейтинга «Единой России», а на ближайших выборах кандидатам от партии власти придется нелегко в борьбе за голоса избирателей. Политические оппоненты единороссов, скорее всего, воспользуются ситуацией и в своих предвыборных программах сделают упор на теме пенсионного возраста.

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