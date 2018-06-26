В Чеченской республике почти 30% чиновников приходятся родственниками Рамзану Кадырову
В Чеченской республике около 30% от всех чиновников оказались родственниками главы региона Рамзана Кадырова. Еще 23% госслужащих являются односельчанами Кадырова, а 12% людей у власти - это его друзья и их родственники
В Чеченской республике около 30% от всех чиновников оказались родственниками главы региона Рамзана Кадырова. Еще 23% госслужащих являются односельчанами Кадырова, а 12% людей у власти - это его друзья и их родственники.
Карту расстановки власти в Чечне составила Русская служба ВВС. Журналисты выбрали 18 высокопоставленных представителей в исполнительной, законодательной власти, в силовых структурах, в бизнесе и в сфере международных отношений республики и проверили, где работают их родственники и друзья.
К ближнему кругу главы региона относятся депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер чеченского парламента Магомед Даудов по прозвищу «Лорд» и командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов.
В «круг доверия» также входят глава республиканского МВД Руслан Алханов, глава Совета экономической и общественной безопасности Чечни Вахит Усмаев, начальник линейной полиции Али Тагиров. Большинство из них, как и Рамзан Кадыров, родились в селе Центарой.
Братья Адама Делимханова занимают должности замглавы войск Национальной гвардии РФ на Северном Кавказе, начальника управления Росгвардии по Чечне и старшего офицера МВД РФ по Чечне.
Из 73 человек в правительстве и парламенте Чечни руководящие должности занимают 19 родственников и 14 односельчан Рамзана Кадырова. 58% сотрудников правительства и подконтрольных ему организаций приходятся Кадырову родственниками и односельчанами.
В парламенте Чеченской республике в основном работают представители старшего поколения родственников и односельчан главы Чечни.
Сам Рамзан Кадыров ранее заявлял, что родственных связей недостаточно для того, чтобы занять высокий пост в руководстве республики. Стоит отметить, что среди тех, кто принимает властные решения действительно не так много людей с фамилией Кадыров.
«От того, что у тебя фамилия Кадыров, ты никуда не устроишься, друг мой, если у тебя нет заслуг. У нас, у Кадыровых, много людей, которых нужно устроить на работу. Но поднимается (по служебной лестнице) только тот, у кого есть заслуги», - заявлял глава Чечни.