Оппозиционер Илья Яшин передумал выдвигаться в мэры Москвы
Оппозиционер и глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин сообщил о своем отказе участвовать в выборах мэра Москвы. Свое решение политик объяснил невозможностью преодолеть муниципальный фильтр
Оппозиционер и глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин сообщил о своем отказе участвовать в выборах мэра Москвы. Свое решение политик объяснил невозможностью преодолеть муниципальный фильтр. Ранее СМИ сообщали, что «Единая Россия» не будет помогать соперникам Сергея Собянина со сбором подписей муниципальных депутатов.
«Я понимаю, что решение мэрии по мне окончательное и преодолеть фильтр не удастся. В связи с этим, я вынужден прекратить кампанию», - сообщил Илья Яшин.
Глава Красносельского района рассказал, что он набрал подписи 91 депутата при необходимых 110. За него подписались представители «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». Однако заручиться поддержкой мундепов от «Единой России» ему не удалось. Единороссы сообщили Яшину, что от руководства им поступило указание не помогать ему преодолевать муниципальный фильтр.
«Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет», - написал Яшин в Facebook.
От оппозиционных сил в предвыборной гонке пока еще участвует бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Побороться за кресло мэра Москвы также собираются действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и бизнесмен Герман Стерлигов.
Партия «Зеленые» сняла своего кандидата летчика-космонавта Сергея Ревина в пользу Сергея Собянина. Партия «Яблоко» своего кандидата пока еще не выдвинула.