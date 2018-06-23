Единороссам запретили высказываться против повышения пенсионного возраста
Членам партии «Единая Россия» запретили критиковать резонансную пенсионную реформу правительства, которая подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин
Членам партии «Единая Россия» запретили критиковать резонансную пенсионную реформу правительства, которая подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак заявил, что у его однопартийцев не должно быть противоречий по данному вопросу.
Позиция «Единой России» по пенсионной реформе обсуждалась на закрытом заседании фракции партии в Госдуме. На встрече присутствовал глава правительства Дмитрий Медведев, который является лидером партии. Он обратился к своим товарищам с призывом поддержать соответствующий законопроект, который в скором времени будет внесен в Госдуму.
В свою очередь Андрей Турчак заявил, что партия должна «подставить плечо» своему лидеру. Также генсек выразил мнение, что позиция по вопросу повышения пенсионного возраста у всех членов «ЕР» должна быть одинаковой, сообщает РБК со ссылкой на источники в партии.
«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег–депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо», - заявил Андрей Турчак.
Ранее о своем нежелании голосовать в поддержку законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию заявила депутат-единоросс от Крыма Наталья Поклонская. Видимо теперь ей придется изменить свою позицию по данному вопросу. В противном случае в отношении депутата будет сделаны «соответствующие выводы».