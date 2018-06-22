Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра в шести соседних регионах
Московские избиратели смогут проголосовать на выборах мэра 9 сентября не только на территории столицы, но и за ее пределами. Мэрия договорилась с властями шести регионов об организации избирательных участков для столичных дачников
Московские избиратели смогут проголосовать на выборах мэра 9 сентября не только на территории столицы, но и за ее пределами. Мэрия договорилась с властями шести регионов об организации избирательных участков для столичных дачников.
В Мосгоризбиркоме сообщили, что москвичи получат возможность проголосовать в Московской области, а также Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях.
Глава столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что указанные регионы должны в течение недели подготовить предложения по организации участков для голосования.
Инициатива организовать избирательные участки за пределами Москвы принадлежит действующему мэру столицы Сергею Собянину. Он отметил, что в начале сентября многие москвичи еще проводят выходные на своих дачах и не имеют возможности проголосовать. По этой же причине избирательные участки в столице 9 сентября будут работать до 22.00.
Оппозиция связывает такую заботу властей об избирателях с планом переизбрать Сергея Собянина при высокой явке.