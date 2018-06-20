Сергею Собянину нашли «удобного» соперника на выборах мэра Москвы
В списке кандидатов в мэры Москвы ожидается пополнение. В предвыборную гонку собирается вступить бывший владелец строительной компании-банкрота «СУ-155», а ныне депутат Мосгордумы Михаил Балакин
В списке кандидатов в мэры Москвы ожидается пополнение. В предвыборную гонку собирается вступить бывший владелец строительной компании-банкрота «СУ-155», а ныне депутат Мосгордумы Михаил Балакин. Ранее политологи предполагали, что Балакина выдвинут в мэры в качестве «удобного» соперника для Сергея Собянина.
Депутата Мосгордумы Михаила Балакина в мэры Москвы собирается выдвинуть партия «Союз горожан», хотя избирался в парламент он от ЛДПР, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в партии.
Партия «Союз горожан» входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова. Он сообщил, что вопрос о выдвижении Балакина будет обсуждаться в среду, 20 июня.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Михаил Балакин будет выдвинут в мэры Москвы, чтобы стать «удобным» соперником для действующего градоначальника Сергея Собянина. Поскольку Балакин имеет непосредственное отношение к компании СУ-155, объекты которой пришлось достраивать за счет государства, чтобы десятки граждан не остались без квартир, то на выборах он может сыграть роль «антигероя» на фоне Сергея Собянина.