Совет Федерации отклонил законопроект о приравнивании зарплаты парламентариев к средней по стране
Доходы депутатов и сенаторов не будут приравнивать к среднему размеру зарплаты по стране. Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал отклонить соответствующий законопроект
Доходы депутатов и сенаторов не будут приравнивать к среднему размеру зарплаты по стране. Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.
Сенатор Сергей Фабричный объяснил позицию комитета тем, что повышенные зарплаты членов Федерального Собрания «обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, в первую очередь законотворческой, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли».
В этой связи в комитете пришли к выводу, что в принятии законопроекта о приравнивании зарплаты парламентариев к средней по стране нет необходимости.
Соответствующий законопроект был внесен руководителем думской фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и депутатом Олегом Ниловым.